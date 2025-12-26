Xavier García Albiol responde a Comuns: “Caridad también es defender a los vecinos de mi ciudad”

Expulsan de España a 25 franceses que fueron a San Sebastián a una cena de empresa navideña

Compartir







Aïda Llauradó, portavoz de Comuns en Badalona ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para contarnos los detalles de la acusación que han presentado ante la Fiscalía por la actuación de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, en el desalojo de 200 personas del Instituto B9 y el posterior desamparo de las mismas. Una acusación ante la que el alcalde del Partido Popular se ha defendido en directo asegurando que no se trata de una actuación por racismo ni discriminación.

Nacho Abad ha conectado en directo con Aïda Llauradó, portavoz de Comuns en Badalona, para conocer los detalles de la acusación que han presentado contra el alcalde popular y los motivos que los han llevado a realizarla. El presentador ha querido comenzar con un: “¿Qué ha hecho mal Albiol?” y Aïda Llauradó ha sido contundente: “Muchas cosas, se ha valorado jurídicamente que podíamos hacer una denuncia por discriminación, por odio y por desobediencia judicial y prevaricación por no ofrecer alternativas y permitir actuaciones vecinales cuando es una autoridad, es alcalde y tiene que responsabilizarse de la situación como alcalde. Pedimos que atendieran a las personas que estaban en la plaza y nos dijeron que no, que servicios sociales se limitaba a atender a las personas que estaban dentro todavía del B9 y que no querían salir… A los 150 que estaban en la plaza y que salieron voluntariamente para no tener problemas con la policía, no les han atendido…”.

PUEDE INTERESARTE Expulsan de España a 25 franceses que fueron a San Sebastián a una cena de empresa navideña

Llauradó ha puesto el ejemplo de un hombre desalojado con problemas de salud mental que acababa de ser intervenido: “Acaba de ser sometido a la amputación de uno de los dedos de su mano porque tiene problemas mentales y no recibió ningún tipo de atención social ni sanitaria”.

Xavier García Albiol también ha conectado en directo y de forma simultanea con ‘En boca de todos’ para dar su versión de una situación que tiene a Badalona en tensión. Respecto a la atención de los servicios sociales, ha puntuado que quién la quiso la tuvo: “Los técnicos de servicios sociales estaban dentro del recinto con una carpa atendiendo a todas las personas que se les acercaron, pero no pueden obligar a nadie a que se acerque a ellos y exponga sus problemas… Ningún tipo de servicio municipal puede obligar a nadie a nada…”.

Nacho Abad ha querido saber si todo el mundo era consciente de la existencia de delincuentes entres los okupas del Instituto B9 de Badalona, pero desde Comuns aseguran no tener ningún tipo de información: “Nadie ha dicho ningún dato de la delincuencia que podía haber allí, lo que sí había eran persona que no podían pagarse una vivienda. Se han vivido situaciones con los vecinos que no se pueden soportar porque 400 personas encerradas en el mismo lugar es imposible… Él es responsable político, es autoridad y no puede generar este odio contra personas que son víctimas de esta política de la vivienda”.

“Creo que no sabe lo que dice y no ha dicho nada con sentido. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat de Cataluña en las semanas anteriores llegan a la conclusión de que 55 de las personas que estaban allí eran vulnerables y son los que se han atendido, y están bajo un techo… De los que se presentan a la mesa de los asuntos sociales, algunos ya están en seguimiento y los que lo solicitan van a ser estudiados”, ha intentado explicar Xavier Albiol para justificar la situación de los 200 desalojados.

PUEDE INTERESARTE Juan Lobato se pronuncia sobre la supuesta misión de exmiembros del PSOE de echar a Pedro Sánchez

Respecto a lo sucedido en el intento de ocupación de la iglesia por parte de los vecinos, Albiol ha explicado cómo fue su actuación una vez más y se ha defendido de las acusaciones de falta de caridad: “Caridad también es defender a los vecinos de mi ciudad y a las personas que lo han pasado mal durante dos años y medio… Estamos hablando de un tema que no es de nacionalidad ni de racismo, es una ocupación ilegal… Las personas que fueron a la iglesia fueron alojados en otros espacios”.

Albiol habla de las protestas contra él por desalojar a 400 okupas en Badalona: "Tengo que gestionar la ciudad de la mejor manera"

La tensión aumenta en Badalona por la decisión que tomó su alcalde, Xavier García Albiol, de desalojar a cuatrocientos inmigrantes la semana pasada. Una medida que ha hecho que cientos de vecinos salgan a las calles para manifestarse a favor de esas personas que se han quedado sin techo bajo el que cobijarse.

Los vecinos de Badalona evitan que los inmigrantes desalojados okupen la iglesia: “No somos racistas, tenemos miedo”

Leticia Santos se ha desplazado hasta Badalona para conocer la situación de sus vecinos tan solo unas horas después de que decenas de ellos evitaran con su presencia y gritos que los 200 inmigrantes desalojados del instituto B9 y que posteriormente habían acampado en la plaza, okuparan la iglesia del barrio.

Portavoz del sindicato inquilinos: "Es gente que estaba trabajando y que sus condiciones de trabajo no les daban para vivir"

Mamadou Yero, portavoz del sindicato inquilinos, ha entrado también en directo en el programa para denunciar la situación de las personas desalojadas y “Las políticas de miseria dejando a 400 personas en la calle con más de 8.000 viviendas vacías, las viviendas se hacen para dar techo a las personas… Hacer negocio con algo que es vital no es posible”.