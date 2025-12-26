Juan, el vecino ‘Molotov’, niega el conflicto: “Somos vecinos y tenemos nuestras bromas”

“Tenéis 20 segundos para abandonar los alrededores” o “Os voy a hacer carne de hamburguesa”, son algunas de las amenazas que Juan Cordero hace de manera constante a sus vecinos, a quienes tiene atemorizados. Además, de las amenazas, los vecinos de este bloque de pisos de Isla Cristina en Huelva, aseguran que ha realizado varios cócteles Molotov y que tiene un arsenal de armas en su vivienda.

Los vecinos le han denunciado en numerosas ocasiones, no paran de llamar a la policía y él mismo muestra alegremente en redes sociales sus constantes amenazas. Les tiene atemorizados, no deja de amenazarlos: “Quita una losa más y te hago carne de hamburguesa”, alardea de sus contactos y los vecinos aseguran que elabora cócteles Molotov que en más de una ocasión ha prendido. Sin embargo, cuando ‘En boca de todos’ el ha preguntado a él, lo niega todo y asegura que es cachondeo: “Somos vecinos y tenemos nuestras bromas”.

Juan niega tener un arsenal de armas en su vivienda: “Tengo una carabina de aire comprimido que no mata ni a un conejo”, pero en redes sociales muestra diariamente sus nuevas adquisiciones orgulloso. En la ventana de su vivienda ha colocado un cartel que dice: “Atención: peligro de muerte”, que aumenta el miedo de los que le rodean.

Braulio, uno de los vecinos, ha hablado en directo con la reportera de ‘En boca de todos’ y nos ha contado que sienten miedo, que tiene un montón de denuncias y que no para de alardear en redes sociales: “No hacen nada, viene la Guardia Civil le dicen ‘Juan para, para” y nada se van”.

“Arranca la música a las dos de la mañana y son las cinco de la mañana y sigue puesta. Mi madre no le dice nada, llama a la Guardia Civil… Dice que te va a arrancar el pescuezo, que te va a cortar la cabeza… Cara a cara, a nadie, él abajo y el vecino arriba. El nunca sale, te amenaza desde dentro de la casa… Él solo te amenaza dentro de casa y por las redes sociales, cuando sale a la calle no hace nada”, ha explicado el vecino afectado sobre las amenazas de Juan Cordero.

Asegura que la Guardia Civil le ha requisado las armas en varias ocasiones, pero que Juan, el vecino ‘Molotov’ sigue comprando armamento: “Esas armas las tenía en su casa, en marzo hubo una intervención de la Guardia Civil y le quitaron un montón de armas… Ahora se ha comprado otra negra y otra marrón, todo lo cuelga en las redes sociales…”.

Braulio, vecino afectado, también ha confirmado que Juan tiene a su padre y a su hermano, pero que es él, el que ha decidido no tomarse la medicación que necesita y que eso puede ser fruto de sus actuaciones. Braulio tiene claro que ningún vecino vaya a llegar a tener un enfrentamiento directo con Juan. Una información que podría confirmar que el vecino conflictivo padece alguna enfermedad mental y que necesitaría ser asistido por las autoridades.

