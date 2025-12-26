Susana, la amiga okupa, niega los hechos y asegura que tomará medidas judiciales

Belén le dejó su pisito de soltera a una amiga que estaba atravesando un mal momento económico, pero lo que parecía ser un favor que iba a durar un par de meses, se ha convertido en una okupación en toda regla. Su amiga Susana se ha quedado con su vivienda y no tiene forma de echarla.

Desde el rellano de su vivienda, Belén, la propietaria del piso, nos ha contado que su situación es crítica porque ella se ha divorciado y no es capaz de pagar una hipoteca y un alquiler, y mantener a sus hijos con una incapacidad del 70%. Actualmente vive de alquiler en una casa que tienen que pagar sus padres mientras que su amiga le ha okupado su piso.

Según ha explicado, son amigas desde hace unos diez años, cuando la okupa fue al despacho de Belén para que le ayudara con unas gestiones. Se hicieron muy buenas amigas y Belén, que estaba casada, le dejó a Susana su piso de soltera. Le llamó un día y le dijo que su casero le había cambiado la cerradura de casa y que estaba viviendo en un hotel. Le pidió que le dejara su piso y Belén no dudó en dejarle que viviera en su piso: “Me dijo un par de meses y yo calculaba que entre junio y septiembre ya habría encontrado algo, pero no fue así”.

Belén le ha confirmado a Nacho Abad que no le pidió permiso a su exmarido para prestarle la casa porque ella tenía por sentencia que el uso y disfrute de la vivienda era para ella. Susana, la amiga okupa era conocedora de la situación y que ella iba llegar a un acuerdo con su marido para vender la vivienda tras el divorcio. Asegura que Susana, la amiga okupa, le decía que trabajaba de periodista y que no podía marcharse de su casa porque tenía a sus padres muy malos. Belén no conoce a su familia, solo a sus hijos de hecho, llegó a ser testigo de la boda de la hija de su okupa. Asegura que desde que dejó de pagar ha comenzado a investigar y parece que no conocía de nada a su amiga.

Susana, la amiga okupa, no quiere hablar ante las cámaras: “Tomaré medidas judiciales”

Tatiana Márquez ha podido hablar con la amiga okupa y a través de la puerta le ha dicho que todo era mentira, que Belén se lo había inventado todo y que lo iba a demostrar judicialmente. No ha querido abrir la puerta porque no quiere mostrar su cara ante las cámaras y deja el asunto en manos de su abogado porque le han cortado la luz y el agua.

