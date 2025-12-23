Nacho Abad entrevista a Xavier García Albiol en 'En boca de todos'

Los vecinos de Badalona evitan que los inmigrantes desalojados okupen la iglesia: “No somos racistas, tenemos miedo”

La tensión aumenta en Badalona por la decisión que tomó su alcalde, Xavier García Albiol, de desalojar a cuatrocientos inmigrantes la semana pasada. Una medida que ha hecho que cientos de vecinos salgan a las calles para manifestarse a favor de esas personas que se han quedado sin techo bajo el que cobijarse.

Para hablar sobre esta multitudinaria protesta, ‘En boca de todos’ ha podido hablar en directo con el líder del Partido Popular de Badalona, quien sigue defendiendo la medida que tomó hace unos días, mientras que algunos de los habitantes de su ciudad la tachan de “acto criminal”.

Xavier García Albiol habla del desalojo de 400 inmigrantes

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol ha intervenido en directo en el programa de Nacho Abad y se ha mostrado muy contundente. Hace unos días decidió desalojar a cuatrocientos migrantes y sigue manteniéndose firme en esa postura: “Yo no soy el responsable de que en este país se deje entrar a todo el mundo y, una vez que han entrado, se les deje de la mano de Dios”, apuntaba.

Muy firme, ha asegurado que él no es “responsable de esa situación”. En cuanto a por qué decidió hacer este desalojo en invierno y no esperarse a una temporada en la que las temperaturas sean más altas, el alcalde declara: “No podía ser por un tema de procedimiento judicial”.

Sobre este punto y haciendo alusión a las bajas temperaturas que hay en Badalona, Nacho Abad declaraba: “Me da una pena terrible ver a seres humanos, de madrugada, lloviendo y muriendo de frío en las calles…”, apuntaba el presentador. A lo que Xavier García Albiol añadía: “Tengo que gestionar la ciudad de la mejor manera y la mejor manera no es que venga todo el mundo sin control”, decía.

Antes de terminar su conexión en directo con el programa de Cuatro, el alcalde de Badalona ha querido hacer una valoración económica de lo que supondría tener a esas 400 personas en Badalona: “Para atender a estas personas que estaban okupando de manera ilegal, el Ayuntamiento tendría que destinar cada mes 670.000 euros”.