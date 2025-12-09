Según el propietario de la vivienda llevan un año y medio sin pagar el alquiler acordado en el contrato

En directo desde la casa de Dosbarrios (Toledo) a punto de derribarse, ‘En boca de todos’ ha mediado entre una familia de okupas que asegura estar pagando el alquiler religiosamente frente a la postura de un propietario que niega haber recibido el dinero estipulado en el contrato y quién les advierte del riesgo de derrumbe del tejado. Además, Javier, el propietario asegura haber recibido amenazas y enfrentarse a una familia de carácter agresivo.

Leticia Santos se ha convertido en la mediadora en directo entre un propietario desesperado y una familia okupa que asegura haber pagado su alquiler religiosamente y ser víctima del acoso e insultos de la empresa Desokupación contratada por Javier, el propietario de la vivienda, quién asegura que tienen dinero para pagar el alquiler y que se niegan a que una empresa de construcción arregle el deterioro del tejado de la vivienda, cuyo estado pone su bienestar en riesgo.

Según la versión de propietario, la okupa cuanta con una pensión propia y una paga de ayuda para sus hijos. Explica que firmaron un contrato en el que tenían que pagarle 160€ durante unos meses y que al comenzar el año siguiente, comenzarían a abonar la cantidad mensual de 200€, un dinero que jamás ha llegado a cobrar. Denuncia que lleva más de un año sin recibir el dinero del alquiler y que los okupas solo le han pagado este actual mes de diciembre en el momento que llamó a su puerta la empresa Desokupación.

Escondidos bajo el balcón de la vivienda por miedo al lanzamiento de objetos de la familia okupa, Leticia Santos ha intentado conocer también la versión de los okupas y el hijo de la misma se ha asomado al balcón con un pasamontaña puesto: “Ha enviado una empresa desokupa para coaccionar, amenazar y hacer la vida imposible a una pobre mujer y a sus dos hijos… Nos han pinchado las ruedas del coche, nos han intentado cortar la luz, nos han tirado piedras…”.

Nacho Abad ha pedido a los okupas que salieran a la puerta para intentar llegar a un acuerdo y han aceptado la propuesta mostrando los supuestos pagos de alquiler y asegurando que el propietario les devuelve los mismos, pero no han aceptado pagar delante de las cámaras todo el dinero que habían entregado y que supuestamente Javier les ha estado devolviendo.