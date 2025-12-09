La familia de la madre del menor, sobre Lucca: “Estaba triste, me abrazó y no me quería soltar”

Testigo del maltrato continuado del niño de 4 años asesinado por su madre en Almería: "Le zarandeaba y le daba muy fuerte"

Compartir







Tras conocerse nuevos detalles de la investigación de la muerte del pequeño Lucca de 4 años en Garrucha (Almería) tras recibir una brutal paliza y abusos sexuales por parte de su madre y su pareja, Yasuli, la tía abuela del menor, nos ha confirmado que ella misma una semana antes advirtió a la Guardia Civil de sus sospechas de que el niño estaba sufriendo malos tratos en su casa.

Según el informe policial e imágenes que sitúan a Bárbara, su madre y su pareja le pegan una paliza tan brutal al pequero que le causan la muerte, entre los dos le cogen en brazos y le dejan abandonado en un refugio de la playa de Garrucha en Almería, envuelto en una sábana y junto a un peluche. Minutos después, ella le envía un mensaje a su pareja para exculparle del asesinato del menor. Un vídeo al que ‘En boca de todos’ ha tenido acceso en exclusiva.

PUEDE INTERESARTE Cómo saber si tienes derecho a devolución de impuestos por maternidad, alquiler o donaciones

Yasuli, la tía abuela del pequeño Lucca, junto a Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha contado sus sospechas sobre la pareja de Bárbara, la madre del menor y su advertencia a la policía de que el niño podía estar sufriendo maltrato por parte de este hombre. Destrozada y todavía en estado de shock ha asegurado que: “Una semana antes de que sucediera, intenté poner en aviso y que por lo menos investigaran. Yo no sabía que existía una orden de alejamiento del niño… Se notaba que él ejercía cierto control en ella, era una persona narcisista, controladora…”.

PUEDE INTERESARTE Cómo influyen los compañeros de tus hijos en su desempeño académico: mitos y qué dice la ciencia

Al parecer, la madre del menor llevaba un año de relación sentimental con el detenido: “Viviendo estaban desde el mes de julio, él no vivía aquí, tenían un noviazgo y no vivían juntos, como pareja había cumplido un año”. La familia materna tenía muchos problemas para ver al niño desde el verano: “Después que llegó él, costaba mucho verlo… Yo intentaba traérmelo para mi casa, pero era difícil… Yo fui a advertir a la Guardia Civil porque el niño tenía un golpe en la cara, ella me dijo que se había caído, pero a mí me pareció muy raro, dijo que se había caído y que no había llorado… La insistí en que le llevara a la urgencia, herida abierta no tenía, solo inflamación… Les dije que sospechaba que el niño estaba sufriendo malos tratos y le dije que pensaba que era él, no creí capaz a Bárbara de darle un golpe de esa magnitud”.

Respecto a la actitud del pequeño de tan solo cuatro años, su tía abuela asegura que estaba asustado: “Estaba triste, me abrazó y no me quería soltar. Le suplicaba a la mamá: ‘Yo me quiero ir a casa de la tía Suri’. Veía mi casa como un lugar seguro, un sitio en el que se le prestaba atención, estaba con mi hijo…”. Jamás podía imaginar que su sobrina pudiera hacer algo así: “Me deja en shock porque nunca pensé que ella permitiera que dejaran que le hicieran daño a su hijo… Hay muchas cosas que no puedo contar por el secreto de sumario… Nunca pensé que la orden de alejamiento también estaba con el bebé”.

Yasuli asegura que no nunca había visto nada raro, pero que la pareja de su sobrina no le gustó desde el primer momento: “Yo nunca quise saber nada de él, no le dejaba entrar en la casa, no me gustaba… Llámalo intuición, llámale sexto sentido, pero le dije que a él no le quería en mi casa… Había algo en mi corazón que me decía que no era bueno”. Además, ha querido explicar que el niño no tenía ningún tipo de relación con su padre biológico: “El padre biológico no existe, nunca ha estado cerca de Lucca ni le ha conocido… El día que se enteró de que estaba embarazada la dejó…”.

Rota de dolor se ha preguntado en voz alta por qué ahora las autoridades me preguntan cosas, pero: “Cuando fui a advertirles no hicieron nada, les pedí que investigaran…”.