Tras salir a la luz los vídeos que podrían demostrar que el menor asesinado por su madre en Garrucha (Almería) podría haber sido víctima de maltrato continuado y mientras se mantiene abierta la investigación en la que han sido detenidos la madre del menor y la pareja de esta, quién supuestamente tenía una orden de alejamiento por maltrato.

Los vídeos grabados por vecinos que demuestran que la pareja de la madre del menor asesinado maltrataban al pequeño con gran violencia, evidencian que el pueblo era conocedor de la situación de desamparo del menor. Uno de los vecinos del pueblo, ha relatado en directo en ‘En boca de todos’, una situación presenciada por su esposa en primera persona y ante la que las vecinas que también fueron testigos tuvieron que intervenir: “El niño quería coger un coche y la madre le empezó a zarandearlo, a arrastrarlo y a darle fuerte… Las vecinas le empezaron a decir cosas y ella se metió por una esquina”.

El vecino de Garrucha no entiende que el pueblo, conocedor de la situación, no haya tomado medidas para frenar la situación: “Si hay videos y la han grabado, ¿No han podido llamar a la Guardia Civil?”. Su familia ha estado fuera del pueblo hasta hace unos meses y se sorprendieron de la agresividad de esa madre, a la cuál reconocieron al verla en televisión: “Una cosa es regañarle, darle un pescozón, pero eso… Yo no sabía qué estaba pasando… Es una asesina, ha dejado al niño abandonado muerto en la playa”.

Los vídeos que demuestran el maltrato al menor

Tras conocerse la muerte del pequeño de 4 años a manos de su madre y la detención de la misma, y de su pareja, se han hecho públicos unos vídeos en los que se ve a la pareja de la madre golpeando y maltratando al pequeño.