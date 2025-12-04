Después de que Reyes le de un sensual masaje a su cita, la tensión entre los solteros culmina con este sensual beso

Reyes es una mujer de 65 años a la que le encanta hacer con sus nietos 'pijama party', con lo cual le viene que ni pintado su visita a 'First Dates' el día que se celebra este especial. Para la ocasión, Carlos Sobera se percata de que se ha decantado por un pijama que le combina con su pelo a pesar de que no es "nada 'fashion'", asegura. Eso sí, apañada es un rato porque se ha tintado a sí misma pues normalmente lleva el pelo de color azul.

En su vida se dedica a "disfrutar" pues no encuentra ningún trabajo en el que se sienta a gusto y le paguen, bromea. Y es que la soltera es masajista jubilada, aunque piensa volver a ejercer esta noche realizándole uno de regalo a su cita.

Afortunada en el amor, Reyes estuvo 40 años casada pero finalmente acabó separándose hace cinco. Desde entonces, ha cambiado su vida por completo pues se mudó de la ciudad a un pueblo de tan solo 600 habitantes.

Y, aunque no tiene interés en conocer a nadie, hay alguien que ha insistido en que venga al programa: "Mi hija. Yo creo que ha dicho 'Vamos a apuntar a mi madre aquí que seguro que disfrutará y si encuentra algo bien y si no también'". Su prototipo son "los hombres divertidos igual que yo, que les guste vivir y sean atrevidos para cualquier cosa", indica.

Mario es un hombre "muy salvaje" de 67 años que vive en el campo ya que es un apasionado de la naturaleza pues necesita constantemente de su contacto para no sentirse incompleto. La gente le suele decir que va "desastrado", sin embargo la primera impresión de su cita dice lo contrario: "No está nada de mal". Una primera impresión positiva como la que ha tenido el soltero al conocerla: "Me ha gustado bastante". ¿Surgirá el amor entre ellos durante la cita?

Un masaje sube la temperatura de los solteros

En una fiesta de pijamas no pueden faltar las confidencias y las risas, como en la cita de Reyes y Mario. Solo les falta jugar a las tinieblas para buscarse y dejarse encontrar para ver qué puede pasar. Y es que los solteros deciden trasladarse al set privado donde la maña llevará a cabo el masaje que prometió realizar a su cita durante la velada.

Con ayuda de la soltera, Mario se quita la camiseta para poder hacerle el masaje en la espalda. "Oye, está muy bien este hombre. Está realmente bien", confiesa Reyes al equipo.

Ésta le propone descargarle la espalda para, después, hacerle uno en la parte de delante para que se relaje. Una propuesta que le resulta peligrosa al soltero: "Cuidado con la de delante". "A mí me encanta tocar las tetas", adelanta Reyes. "Esto se pone tenso", apunta Mario.

En un ambiente tenue, Reyes explora su cuerpo con sus manos ante los halagos de su cita: "Está muy bien. El culito lo tiene muy bien puesto". "Tiene muy buena mano, los dedos se nota que se deslizan bien y saben llegar donde hay que llegar", señala el soltero.

Sin embargo, la verdadera intimidad llega cuando la soltera descubre una palanca que decide accionar para ver qué sucede. Las luces se apagan por completo y Reyes le pide que se quite los pantalones. "Le he quitado todo. Menos los calzoncillos, le he quitado todo", comentaba a solas Reyes con una sonrisa. Finalmente, el soltero se pone de nuevo el pijama pues se había convertido en "un striptease", bromea.

El sensual beso de Mario y Reyes

Mario le pregunta a su cita tras brindar con vino si ha estado bien durante la cita. "La verdad que ha sido divertido", se sinceraba con él. Momento en el que el soltero decidía poner el broche final a la cita con una propuesta que desata la risa en su cita: "Vamos a torcernos un poco".

Tras besarse por primera vez, ambos comentan qué les ha parecido: "Muy sensual". Acto seguido, los solteros vuelven a acercarse para dar rienda suelta a la pasión que atraviesa las pantallas de los hogares.