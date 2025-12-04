La Fiscalía abre diligencias contra el secretario general del PSOE en Torremolinos por acoso

Antonio Navarro, secretario general del Partido Socialista en Torremolinos (Málaga) estuvo cinco horas enviando mensajes de perdón a la afiliada que le ha denunciado

Estas son las peticiones de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión: una almohada y un cuaderno

Antonio Navarro, secretario general del Partido Socialista en Torremolinos, en 2021 comenzó a mandarle mensajes obscenos a una militante del partido, quién lo denunció a nivel interno en el partido. Sin embargo, ante la falta de actuación de sus colegas, lo ha puesto en manos de las autoridades y la Fiscalía ha decidido abrir diligencias contra el político.

Según demuestra la víctima de acoso, Navarro le envía mensajes en los que decía cosas como estas: “Te ponía ahora de vuelta y media” “¿Por qué estás tan buena?” “Iré depilado por si tienes un desliz”. Ana Gómez ha podido hablar con Antonio Navarro por teléfono y asegura que el secretario general del PSOE en Torremolinos asegura que no se va a pronunciar al respecto y desde el PSOE de Málaga aseguran que van a lanzar un comunicado respecto a la apertura de diligencias.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, Nacho Abad ha conectado en directo con Alberto Gómez, periodista de ‘Diario Sur’ y responsable de la exclusiva para conocer los detalles de la investigación.

“Los mensajes forman parte de una conversación en la que ella intenta derivar la conversación a asuntos políticos de la localidad y él insiste en halagos y referencias de tinte personal”, ha explicado el periodista conocedor de todos los datos.

Respecto a las disculpas de Navarro por su actitud, el periodista ha explicado que son el mismo día en el que ella le recrimina que le ha tocado el trasero en un pleno y que él, se tira 5 horas mandándole mensajes pidiéndole disculpas.

Al parecer, la víctima denuncia el caso ante el partido, el partido abre un expediente, pero como no hacen nada, toman otras medidas. Respecto a las hipótesis porque no se ha hecho caso a la víctima, el periodista no tiene datos, pero ha explicado que la mujer siente que no se hace nada porque es un dirigente del partido. En su denuncia ella se refiere a otras ocho mujeres, que no han emitido denuncia formal, pero que sí relatan situaciones similares, algunas de ellas con cargos en el ayuntamiento.