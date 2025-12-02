José Luis Ábalos y Koldo han decidido compartir celda en la prisión de Soto del Real (Madrid)

El mensaje de José Luis Ábalos desde la cárcel, a la que dice haberse adaptado bien: "No me van a doblegar ni a callar"

José Luis Ábalos y Koldo, el exministro y su asesor, parece que no lo están pasando nada bien en el interior de la cárcel de Soto del Real en Madrid, en la que están compartiendo celda desde el pasado día 27 de noviembre y en la que parece que no están del todo cómodos.

Diciembre ha comenzado con mucho frío, hace mucho frío y los pabellones de Soto del Real parecen estar helados. Tanto que José Luis Ábalos, quién ingresó junto a su asesor Koldo en la prisión de Soto del Real tan solo con una mochila y las mínimas pertenencias, se está quedando helado y le ha pedido a su familia que la proporcione ropa de abrigo, mantas y prendas térmicas.

Según nos ha informado Tatiana Márquez, reportera de ‘En boca de todos’ desde la puerta de la prisión de Soto del Real, el exministro José Luis Ábalos y Koldo se están adaptando bastante bien a la vida en prisión, pero tienen algunas peticiones porque la almohada es demasiado fina y no terminan de descansar. Además, parece que no terminar de acostumbrarse a que, dentro de la celda de unos 10 metros cuadrados, se encuentre el retrete que tienen que compartir sin ningún tipo de intimidad.

Entre las peticiones de José Luis Ábalos también estaría un cuaderno no sabemos si para escribir sus vivencias en prisión. La primera en acudir a las peticiones del exministro fue su expareja, pero por un problema de planificación no pudo entregarle ni el cuaderno ni la ropa que le llevaba.

Poco a poco parece que los presos se están adaptando a la vida en prisión y pasan el rato “jugando a juegos de mesa, andando o charlando con otros presos” y que Koldo se está acostumbrando a los ronquidos del exministro que parecían no dejarle dormir.