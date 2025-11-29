José Luis Ábalos y Koldo García han pasado su segunda noche en la cárcel madrileña de Soto del Real

Así ha sido la primera noche en prisión: Ábalos, peor anímicamente que Koldo

Soto del RealJosé Luis Ábalos y Koldo García han pasado su segunda noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Ambos permanecen en el módulo 13, destinado a internos no conflictivos y sin antecedentes penales, y comparten la misma celda desde su ingreso el pasado jueves.

Según ha explicado esta mañana la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, los dos se encuentran “tranquilos” y han pasado buena noche. La letrada ha sido, por ahora, la única visita que han recibido. Tanto Ábalos como García han recurrido el auto de prisión provisional y aseguran estar decididos a defender su inocencia.

Las primeras horas de Ábalos y Koldo en Soto del Real

En el caso de Koldo García, continúa a la espera de acceder a las copias de sus dispositivos electrónicos para preparar su defensa.

Por su parte, José Luis Ábalos ha solicitado ropa de deporte para su estancia en prisión. Desde el exterior, alguien ha actualizado su perfil en la red social X, donde mantiene un mensaje en el que se declara inocente y promete “defender la verdad”.

Desde 'Noticias Cuatro' se pudo comprobar que la rutina en Soto del Real está marcada por un reglamento estricto: los internos se levantan a las 7:30 de la mañana, deben asear la celda y después desayunar. La comida se sirve a la 13:30 horas, seguida de un tiempo de descanso y distintas actividades. Entre ellas se encuentran cursos de formación, talleres —como uno de carpintería— y acceso a la biblioteca del centro.

'Noticias Cuatro' tuvo acceso a las instalaciones penitenciarias donde se pudo ver los espacios decorados por los propios presos. El director de la prisión, el mismo que recibió a Ábalos y García en su llegada, explicaba que la filosofía del centro combina disciplina con programas de reinserción, aunque estos últimos no se aplican todavía a los dos reclusos, al tratarse de un ingreso provisional.

Soto del Real ha albergado a lo largo de los años a numerosas figuras relacionadas con casos de corrupción política y económica, como Luis Bárcenas, Francisco Correa o Rodrigo Rato. También pasaron por sus módulos los líderes del 'procés', entre ellos Oriol Junqueras.

Ábalos y García afrontan su primer fin de semana entre rejas con derecho a diez llamadas semanales de cinco minutos y a recibir visitas autorizadas.