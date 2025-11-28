Ábalos y Koldo ya están en la cárcel: los pasos a dar y su posible estrategia

Daniel Montero 28 NOV 2025 - 15:53h.

Ábalos y Koldo pueden tener una estrategia compartida: dar entrevistas al unísono no es casual

Ábalos y Koldo: ¿Tirarán de la manta?

Compartir







Ábalos y Koldo podrían estar en prisión hasta que se celebre su juicio. En principio el juez les va a mantener ahí mientras continúa con las investigaciones, porque aprecia riesgo extremo de fuga. Como mucho pueden estar dos años en prisión provisional, pero no van a estar tanto tiempo. Por un lado porque el juicio se celebrará pronto, como tarde en primavera. Y por otro, porque ellos ya han recurrido. Ahora el Supremo tiene que decidir el día 4 de diciembre si sigue el procesamiento y si los mantiene en la cárcel, informa Lidia Camon.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha informado al Congreso de los Diputados de que no podrá suspender de sus funciones y atribuciones parlamentarias al diputado José Luis Ábalos hasta que el auto de prisión sea firme, ya que está recurrido por su defensa, según han informado fuentes parlamentarias.

En su respuesta al requerimiento que le hizo ayer la Cámara Baja en relación a la prisión de Ábalos, el Supremo señala que el auto de prisión para el exministro no es firme al estar recurrido en apelación por las representaciones procesales de Ábalos y su exasesor Koldo García y cuya deliberación está señalada para el 4 de diciembre.

A partir de ese momento, la Mesa del Congreso podrá aplicar el artículo 21 del reglamento, que establece que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.

En la tarde de este jueves, tras conocerse el auto de prisión para el exministro, la Presidencia del Congreso envió un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certificara la decisión de ingreso en prisión provisional de Ábalos e iniciar de este modo el trámite para la suspensión de sus derechos como parlamentario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ábalos no perderá su acta de diputado, pero no podrá votar, ni cobrará el sueldo como parlamentario, ni podrá ejercer tampoco otras de las prerrogativas ligadas a su condición, como presentar preguntas al Ejecutivo o escritos a la Mesa.

¿Tienen Koldo y Ábalos una estrategia común?

La estrategia tanto de Ábalos como de Koldo parece compartida. No solo han pasado la noche juntos en prisión, sino que han concedido sendas entrevistas en las que apuntan tanto a Begoña y Sánchez, en el caso de Ábalos -la primera por Air Europa, el segundo por confesarle que estaban investigando a Koldo, lo que de demostrarse podía ser un delito de revelación de secretos; mientras que Koldo ha apuntado más al PSOE y la financiación de las primarias. Veremos si son capaces de hacer lo que ellos pedían a Aldama: demostrar las acusaciones, algunas de ellas veladas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Lo que sí parece que ambos desean es tener en su poder los dispositivos móviles, claves, según ellos para ejercer su defensa. La realidad es que la investigación está prácticamente cerrada porque ya va a juicio, porque parece tarde para lograr beneficios penitenciarios, al menos en esta causa. Lo que sí ha avisado ya el juez es que puede haber dinero en el extranjero, que sabe que puede haber elementos que aún no estén en la investigación, pero consideraba que en este punto, con 24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo. Eso es clave, ya que les puede interesar escapar. Por eso su prisión preventiva.

Ahora Koldo y Ábalos si quieren tirar de la manta tendrán que poner pruebas encima de la mesa. El tema del caserío con Otegi y Sánchez como protagonistas, no tiene consecuencias penales sino políticas. En cuanto al pitufeo de las primarias, la desvelación de secretos si el presidente le dijo que estaban investigando a Koldo se tendrá que demostrar con unos mensajes posteriores a Koldo o con algo que acredite que es cierto.