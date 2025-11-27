Ascenso y caída de José Luis Ábalos: de la foto 'maldita' del Peugeot a la cárcel

Las tres personas que acompañaban a Pedro Sánchez en el Peugeot están o han estado en la cárcel.

Ábalos fue el hombre fuerte de Sánchez, la persona que defendió la moción de censura a Mariano Rajoy

Una foto persigue a Pedro Sánchez. La del Peugeot. Porque las tres personas que le acompañaban en sus inicios están o han estado en la cárcel. Ábalos contribuyó a vencer en unas primarias muy difíciles en un Partido Socialista completamente roto por el no es no.

Con Sánchez ya como líder de un Partido reconstruido, Ábalos fue su hombre fuerte, la persona que defendió la moción de censura a Mariano Rajoy que le llevó por la vía rápida a la Presidencia del Gobierno.

Sánchez se convierte en Presidente y Ábalos en el Ministro de la cartera que más dinero en adjudicaciones concede, el entonces llamado Ministro de Fomento. A la vez seguía ocupando su cargo de Secretario de Organización del PSOE. Eran los buenos tiempos para Ábalos hasta que Sánchez prescinde de él en el Gobierno por sorpresa. Ahí comenzó su caída.

Ábalos fue de los pocos que acompaño a Sánchez en su destierro y posterior regreso político al frente del PSOE. Sí, el famoso viaje del Peugeot. Llegó a la secretaria de organización del partido en 2017 convirtiéndose en el hombre fuerte del PSOE. Fue uno de los negociadores con Podemos para formar el primer gobierno de coalición de la democracia. En 2020 repite en el Ministerio, esta vez con el nombre de Ministro de Transportes. Es precisamente este año cuando estalla el caso Delcy, la visita frustrada de la vicepresidenta Venezolana, y el PP pide por primera vez pide su dimisión.

Ábalos se defiende y recibe la ovación cerrada del Gobierno en el Congreso. En pie, todos cerrando filas con él. Son otros tiempos.

Pero el apoyo dura poco. Un sábado de julio de 2021, salta la sorpresa. Sánchez anuncia una crisis de gobierno. Y entre las salidas, la suya. Del Gobierno y de la secretaría de Organización del partido. Nadie lo esperaba. Su salida nunca fue explicada del todo por Sánchez. De hecho, Sánchez lo recuperó en las listas para las elecciones de 2023. Fue en 2024 cuando el caso Koldo salta a los medios. Ábalos se muestra sorprendido y decepcionado con Koldo. Ahora ambos ingresan en prisión el mismo día.

"Siente que me enfrento a todo, no tengo secretaria, no tengo a nadieeee"

Todo explotó tan cerca de él, con ese hombre Koldo, que era su sobra, que el Gobierno lo expulsa del partido. Y entonces, Ábalos dio su mítica rueda de prensa, esa que todo el mundo recuerda en la que dijo aquello de "Siente que me enfrento a todo, no tengo secretaria, no tengo a nadieeee".

Desde entonces, y hasta hoy se ha aferrado al Congreso como diputado del Grupo Mixto. Ahora el juez le envía a Soto del Real. Entra junto a su fiel escudero, Koldo García, apenas 10 días después de la salida de Santos Cerdán. Y antes da una entrevista en El Mundo donde señala a... Begoña Gómez y Air Europa. O sea, lo que más puede afectar a su antiguo jefe y amigo. El hombre que logró la presidencia del Gobierno a bordo de un Peugeot.