Ábalos y Koldo: ¿Tirarán de la manta?

Daniel Montero 27 NOV 2025 - 15:28h.

El procedimiento está casi cerrado así que la rebaja de pena por colaborar ahora mismo sería muy baja.

La pregunta ahora es ¿tirarán de la manta Ábalos y Koldo?

Ábalos y Koldo a un paso de entrar en prisión y una sola pregunta. ¿Tirarán de la manta? Dani Montero, jefe de Investigación Noticias Cuatro adelanta qué puede pasar ahora.

"Tirar de la manta, tira uno en el juzgado. Y no hay que olvidar que cuando uno tira de la manta se le pueden quedar los pies fríos. Pero tanto Ábalos como Koldo se están especializando en hablar mucho más en los medios de comunicación que en el propio juzgado, en una estrategia que parece responder mucho más a su voluntad de presionar al Gobierno. Y casi siempre antes de un acontecimiento judicial".

Las estrategias están cambiando. "En un primer momento hubo un acercamiento de la defensa de Ábalos a la fiscalía pero no cuajó. Luego Ábalos cambió de abogado y ahora parece que hay una estrategia conjunta que se traduce en informaciones comprometedoras para el Gobierno cada vez que se sucede un hecho relevante en la causa que les afecta. Revelaciones como la de la supuesta financiación ilegal del PSOE que Koldo desvelaba en una entrevista a Ok Diario. Sobre esta financiación ilegal en las primarias del PSOE no hay más prueba que la palabra de Koldo".

Pero lo hacen por una razón de peso. No al azar. "Uno de sus principales objetivos es que les devuelvan su teléfono móvil. Y para ello plantean determinados temas y cuando alguien dice ¿y las pruebas? pues devuélveme mi terminal. Estamos viendo el tweet en el que hablan de la reunión con Otegui ¿Y las pruebas? En el teléfono que tiene la Guardia Civil. A los pocos días era Ábalos el que intentaba avalar ese relato y hacer subir el ruido y luego hacía otro tweet señalando directamente a Yolanda Díaz por utilizar supuestamente el piso del ministerio sin arreglo a la ley". La vicepresidenta ha contestado que vivió con su marido y su hija en la casa oficial en la pandemia y que ella se dejó la piel en el covid.

En cuanto a la validez judicial de estos testimonios, obviamente ahora mismo no la tienen. "De momento no, primero porque hay varias cosas que han puesto sobre la mesa que solo tienen peso político pero no judicial. A la Justicia le da igual si Sánchez se reúne o no con Otegui en un caserío. El procedimiento está casi cerrado así que la rebaja de pena por colaborar ahora mismo sería muy naja.