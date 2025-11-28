Así ha sido la primera noche en prisión: Ábalos, peor anímicamente que Koldo

Ábalos y Koldo, que llegaron juntos en el mismo furgón a Soto del Real han compartido celda.

Todo indica que les asignarán una celda en el módulo 3 con los presos menos conflictivos y sin antecedentes.

Compartir







Primera noche en prisión de Jose Luis Ábalos y Koldo García después de que el Supremo considerase un riesgo extremo de fuga por parte de ambos. Los dos han compartido celda en el módulo de ingresos, informa Dani Berbel. Puede que sea la última que lo hagan, ya que la abogada de Koldo ya ha anunciado que les darán celdas independientes. Antes les han analizado médica y psicológicamente para asignarles el más adecuado. Todo apunta que va a ser el módulo 13, en el que se encuentran los presos sin antecedentes y con menor nivel de conflictividad. Es la misma en la que estuve Santos Cerdán.

El primer ingreso está regulado por el artículo 20 del Reglamento Penitenciario, que dicta las pautas sobre "modelos de intervención y programas de tratamiento". En este sentido, el primer paso fue ocupar una celda --en este caso, la misma para los dos-- en dicho departamento de ingresos, donde habrían sido examinados por el médico "a la mayor brevedad posible".

PUEDE INTERESARTE Ábalos y Koldo ya están en la cárcel: los pasos a dar y su posible estrategia

Como el resto de presos preventivos, Ábalos y Koldo tendrán que ser entrevistados por un trabajador social y por el educador, "a fin de detectar las áreas carenciales y necesidades del interno". Soto del Real es un centro tipo y la prisión de referencia para los presos preventivos en la Comunidad de Madrid.

El artículo 20.3 estipula que la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. De la prolongación se tiene que dar cuenta al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente.

Son los profesionales de la prisión los que emitirán un primer informe sobre la propuesta de separación interior en una celda, conforme a lo dispuesto en el artículo 99, o de traslado a otro centro si así se considerara. También se establece la planificación educativa, sociocultural y deportiva y de actividades de desarrollo personal para cada interno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Respetando el principio de presunción de inocencia, la Junta de Tratamiento, de acuerdo con dicho informe, valorará aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y profesional o medidas de ayuda, a fin de elaborar el modelo individualizado de intervención", fija el Reglamento Penitenciario.

Parece que esta primera noche la ha pasado más tranquilo Koldo y Ábalos. La primera noche de Ábalos y Koldo en Soto del Real: En la misma celda, uno más tranquilo y otro "un poquito peor".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Tras esa primera noche, Koldo ha tenido que comparecer este viernes ante el juez que investiga el caso al que da nombre en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, que esperaba interrogarle por los contratos adjudicados a empresas de la presunta trama por el Gobierno canario del ahora ministro Ángel Víctor Torres. Koldo ha llegado a la AN en un furgón de la Guardia Civil hacia las 8.45 horas. Estaba citado a las 10 de la mañana y la vista ha durado apenas 20 minutos, porque se ha acogido a su derecho de no declarar.

Fuentes jurídicas aseguran que estaba "más demacrado" y con la misma ropa con la que se le vio el jueves en el Supremo para asistir a la vistilla que le llevó a prisión provisional: vaquero, camisa y unas deportivas.

Ahora lo que nadie sabe es si la prisión va a hacer que el antiguo secretario general y mano derecha de Sánchez va a tirar de la manta. Ya ha lanzado que Sánchez le dijo que la fiscalía estaba investigando a Koldo. Puede ser un delito por desvelar datos de una investigación secreta conocida por el ejercicio de su cargo - el mismo artículo 417 que condenó al fiscal general del Estado- . El otro dardo ha sido para Begoña y Air Europa. "Investigar a Air Europa podríamos llegar a Begoña, podríamos llegar bien llegados", le dijo Ábalos a El Mundo.

El PSOE advierte que no se dejará chantajear y cree que Ábalos miente

La número dos del PSOE y del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho este viernes que "no se van a dejar chantajear por nadie", en referencia a lo sugerido por el exministro José Luis Ábalos sobre la relación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa, y lo ha atribuido "a una actitud de defensa".

La antecesora de Montero como número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha subrayado que todo lo que está diciendo Ábalos es falso. "Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que aquella supuesta reunión con el señor Otegi, les puedo decir que todo lo que están diciendo es falso", ha dicho Lastra durante una visita a Laviana como delegada del Gobierno en Asturias.

Además, en Madrid, fuentes de Ferraz han subrayado que tanto Ábalos como Koldo García han elegido "una estrategia de defensa basada en mentiras y difamaciones", y que desde el partido no van a dedicar "ni un minuto más a desmentir esas falsedades".

También han recalcado, al igual que Montero, que el PSOE "jamás se dejará chantajear por nadie", y han vuelto a reclamar a Ábalos que renuncie a su acta de diputado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apelado desde Carrión de Calatrava a "mantener la moral alta" en las filas socialistas, mientras el ministro y líder canario del partido, Ángel Víctor Torres, ha tildado de "absoluta farsa" e historia "rocambolesca" a las acusaciones del nexo de la trama, Víctor de Aldama, para implicarle.

Otro ministro, el de Exteriores, José Manuel Albares, no contempla que el encarcelamiento afecte a la imagen internacional de España: "Hoy hay 43 países en la mesa y nadie me ha preguntado por ello".

Uno de sus predecesores al frente de Exteriores, Josep Borrell, ha rechazado que todo el PSOE sea "una manzana podrida" o que se pueda decir que es "la cueva de Alí Babá".

Desde Burgos, Tellado ha dicho que Pedro Sánchez ha pasado "de la socialdemocracia a la socialdelincuencia" y ha apelado a "la España harta" para que participe en la protesta en el Templo de Debod que ha anunciado Feijóo para el domingo, sin siglas. También ha descrito que el Gobierno está "entre la espada de las investigaciones sobre sus escándalos y la pared de su soledad parlamentaria", tras el rechazo a su senda de estabilidad presupuestaria el mismo "día histórico" del encarcelamiento de Ábalos.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha subrayado que el objetivo de la manifestación sin siglas es canalizar la indignación ciudadana, en un llamamiento a que acudan otros partidos, sobre todo Vox.