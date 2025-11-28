Lara Guerra 28 NOV 2025 - 19:42h.

'Todo es mentira' conecta con el confidente del exasesor de José Luis Ábalos tras su ingreso en prisión

Fernando Portillo, sobre el informe encargado por Santos Cerdán que afirma que los audios fueron manipulados: "No tendrá valor relevante"

Leopoldo Bernabeu, director de Leo Radio y confidente del exasesor de José Luis Ábalos, comparece en el directo de ‘Todo es mentira’ tras la entrada en prisión del exministro. Esta entrada sin fianza se debe al posible riesgo de fuga ante la presunta trama de corrupción centrada en la compra de mascarillas en la pandemia.

En primer lugar, la entrevista con Leopoldo comienza con unas importantes declaraciones: "Koldo García tiene pruebas suficientes para tumbar a Pedro Sánchez, pero no una vez, he dicho que lo tiene para tumbarlo varias veces por si acaso revive. No solamente tiene pruebas, es que algunas de ellas ya están saliendo en los medios de comunicación"

Asimismo, sobre esto, el director de Leo Radio asegura que "lo que pasa es que, quizás deberíamos empezar a preguntarnos todos si las cosas se están haciendo bien en esta democracia y justicia porque, por ejemplo, solamente los cuatro días que van de esta semana hay tres delitos por los cuales un presidente del gobierno ya no debería serlo. Ojo, te hablo solamente de esta semana, voy a retrotraerme de los últimos 7 años. En estos días, el presidente ha cometido tres delitos flagrantes, uno de revelación de secretos, otro de presunta financiación ilegal y otra mintiendo, ostentando cargos públicos. No ha hecho otra cosa que mentir desde que es presidente del Gobierno.

Sobre los presuntos delitos de Sánchez: "Ábalos ha confirmado en OK Diario que el presidente filtró la investigación de Koldo García"

Sobre estos delitos, Leopoldo asegura que son "la revelación de secretos, sucedida hoy mismo con el exministro Ábalos, ya encarcelado, ha manifestado y confirmado en OK Diario que el presidente le filtró en Moncloa, es decir, no en su casa sino en la de todos, una investigación que en ese momento se hacía a Koldo. Por otro lado, el director de Leo Radio explica que hace dos semanas, "el Fiscal de este país ha tenido que dejar de serlo porque el Tribunal Supremo le ha inhabilitado después de que alguien le interpusiera una denuncia precisamente por haber filtrado unos datos que él negaba".

Por último, confiesa que "evidentemente si un exmininistro y exsecretario de organización del PSOE, no sé que más queremos, está confirmando que el Presidente del Gobierno filtró unos datos de una investigación privada de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía en torno a un tercero...oiga, no seré yo el que vaya a denunciarlo, pero obviamente alguien tendrá que hacerlo".

En conclusión, Bernabeu aclara que "si no lo hace nadie, lo tendrá que hacer la Fiscalía de oficio, pero obviamente si no lo hace nadie, lo hará la de oficio. Estamos ante un delito en el que a un Fiscal le ha costado la inhabilitación...¿Por qué no le va a costar la inhabilitación a Pedro Sánchez?"