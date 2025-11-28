Fernando Portillo explica la relevancia que le puede dar el juez al informe pericial de Cerdán, teniendo en cuenta que no lo han hecho especialistas

La defensa del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, presentó el pasado miércoles 26 de noviembre ante del Tribunal Supremo un informe pericial que trata de desmontar una de las principales pruebas en su contra: los audios incautados a Koldo García.

En dicho informe, elaborado por dos peritos, concluyen en que fueron "procesadas, reconstruidas, transferidas o manipuladas en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad". Pero, ¿qué validez tiene el mismo si fue elaborado por personas no especialistas? El magistrado Fernando Portillo lo explica en 'Todo es mentira'.

¿Tiene validez el informe pericial de Santos Cerdán?

Aunque en el artículo 471 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se señale que los peritos deben ser titulares, lo cierto es que no se señala cuál debe ser su titulación, apunta el magistrado: "Los peritos parece que han puesto una retahíla de títulos que tienen y ellos pueden entender que ya cumplen con ese requisito legal".

Por lo tanto, lo importante aquí es cómo valora el juez ese informe de parte. "Yo creo que el valor que le puede dar a un informe cuyos firmantes no son profesionales ni de telecomunicaciones, ni de informática, no será una fuerza probatoria o tendrá un valor muy relevante", afirma el entrevistado.

Y es que, una de las cosas que más tienen en cuenta los jueces es "la titulación profesional", asegura. Es más, tendría más valor si cuenta con una ingeniería en informática con experiencia en hackeo o este tipo de simulaciones informáticas, señala.

Por otra parte, "la profesión de perito, como tal, no existe". Por lo que, "efectivamente se puede hablar de intrusismo, no desde un punto de vista técnico, sino de que lo ideal cuando se trata de analizar estos audios sea alguien que tenga la titulación que presuman esos conocimientos", añade, pues "el juez a la hora de valorar no va a dar la misma validez a uno que a otro".

En caso de que acepten que los audios han sido manipulados, el informe tendría unas consecuencias u otras dependiendo de a quien se apunte como autor de la manipulación: "Si señalan a uno de los imputados, esa acusación formaría parte del juego de tu versión contra la mía, con lo cual no tendría mayor relevancia".

Sin embargo, el haber aportado un informe que pueda ser contradicho por la escasa titulación de los peritos, "sí que puede ir en contra de la defensa" pues teniéndolo en su mano, no han acudido a especialistas, apunta el magistrado.