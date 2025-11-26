José Luis Ábalos le ha dado la razón al periodista a través de un tweet

Jorge Calabrés insiste en la veracidad de la reunión de Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi: "Me callo cosas que multiplicarían por mil el escándalo"

Jorge Calabrés aseguró que Koldo García tiene en el móvil que fue incautado por la UCO mensajes que probarían que existió una reunión entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy, información que el PSOE desmintió a través de 'Todo es mentira' y de óscar López.

Pero ahora, José Luis Ábalos ha respaldado la versión del subdirector de 'El español' y ha publicado un tweet en el que ha asegurado que esa reunión sí que tuvo lugar: ''Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió''.

Tras lo ocurrido, Jorge Calabrés ha entrado en directo en 'Todo es mentira' y ha reaccionado a las palabras del exministro: ''Es muy importante ese tweet de José Luis Ábalos reconociendo que conocía, por fuentes presenciales, que cuando dice fuentes presenciales, se refiere al Presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Recordemos que él en aquel momento era el número dos de Pedro Sánchez, que era el hombre que estaba dirigiendo la moción de censura a Mariano Rajoy. Y ha confirmado que esa reunión tuvo lugar en 2018''.

''El Gobierno ha insistido en los últimos días en que era el ciclo del bulo y que 'El Español' mentía. Esto lo que demuestra es que 'El Español' no miente, que fuentes presenciales, y hemos escuchado una como Koldo García, que ya ha dicho que también era verdad todo lo que habíamos publicado, y otras que son referenciales como José Luis Ábalos, han corroborado esa reunión, por tanto, 'El Español' no, no ha mentido. 'El Español' ha dicho la verdad como siempre y sobre todo muy importante, el trabajo periodístico nuestro no se puede poner en duda y además, quizá no sea la última persona, José Luis Ábalos, que corrobora esa esa reunión'', añade el periodista.