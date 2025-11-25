Ábalos registra una pregunta al Gobierno sobre el presunto reventón del PP en Vigo a una operativa de la Policía en una narcocasa y Ana Vázquez responde

En 'Todo es mentira' recibían al subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, quien acusaba a la colaboradora Ana Vázquez de poner en preaviso, junto a Irene Garrido, Luisa Sánchez y otros concejales del partido, a unos narcos y entorpecer una operativa de la Policía por un "acto claramente político" al reunirse con varios afectados en la puerta de la vivienda okupada en Vigo el pasado 17 de noviembre.

A esta denuncia se suma José Luis Ábalos, quien ha registrado una pregunta al Gobierno para que explique qué consecuencias ha tenido la inoportuna visita de Ana Vázquez y sus compañeras sobre el dispositivo policial y qué medidas piensa adoptar el ministro contra las miembros del Partido Popular.

La respuesta de Ana Vázquez a José Luis Ábalos

La diputada del PP asegura que, cuando entró la pasada vez para tratar el tema con Abel Losada se lo tomó "a cachondeo". Sin embargo, el registro de la pregunta por parte de José Luis Ábalos le ha hecho tomar la decisión, junto a sus compañeros, de "emprender una serie de acciones": "Nosotros creemos que no se puede caer más bajo".

"Lo que está haciendo Ábalos es una obstrucción a nuestra actividad parlamentaria", señala Ana Vázquez quien, acogiéndose al artículo 71 del reglamento, apunta: "Tenemos inmunidad e inviolabilidad". Por eso, informa de que van a "estudiar acciones legales" porque, además de haber sido acusados de ser "confidentes de narcos", el subdelegado del Gobierno "no es la primera vez" que "ataca" al PP de Vigo y su portavoz Luisa Sánchez y ahora se une José Luis Ábalos.

Por otra parte, Ana Vázquez hace una interpretación de esta acción del exministro de Transportes: "El mensaje que acaba de hacer es, por un lado, 'Ojo, que voy a por Óscar Puente', pero 'He sido secretario de Organización del PSOE y sigo respaldando a los míos. Voy a por Ana Vázquez y a por el PP de Vigo'".

"Yo que un señor que está a punto de entrar en la cárcel, un señor que la Fiscalía le pide 24 años, que intente privarnos a los compañeros del PP de Vigo y a mí de mi actividad parlamentaria... La lleva clara. No le tengo miedo y no nos va a callar".