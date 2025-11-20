Lara Guerra 20 NOV 2025 - 19:50h.

Ana Vázquez se defiende en 'TEM' de las acusaciones de Losada

Abel Losada señala a Ana Vázquez en 'Todo es mentira' de avisar a unos narcos de una operativa: "La policía está tremendamente enfadada"

Compartir







Ana Vázquez, diputada del PP y colaboradora de 'Todo es mentira' comparece en el directo del programa para defenderse tras la acusación del subdelegado del Gobierno de Pontevedra a ella y a dos políticas de poner en preaviso a unos narcos ante un operativo policial.

En primer lugar, la diputada explica que "me gustaría Pablo, escucharle a él para descubrir de qué me acusa exactamente porque yo solo me quedé con el titular que pusieron. Quiero saberlo", comienza. Tras esto, el programa conecta con Losada para que detalle toda su acusación.

Después de esto, el programa de nuevo habla con Ana Vázquez, quién ha escuchado toda la conversación, no ha dudado en defenderse: "He traído los datos del Ministerio, pero los podéis comprobar. En siete años del Gobierno de Sánchez, las infracciones penales en Vigo subieron un 36% y en Pontevedra un 30%. Respecto a delitos de droga, en Vigo subieron un 74%, del primer semestre del 18 como el del 25. No voy a hacer la comparativa que él hizo".

Ana Vázquez: "Quieren tapar lo que sucede con las luces de navidad"

Asimismo, la diputada explica que "aquí, lo que le ha molestado a esta gente es que fuéramos a destapar lo que quieren tapar con las luces de navidad. El día 12 y 13, estuvieron los compañeros de 'Vamos a ver', hace un mes estuvo el programa de Cuatro, entonces...¿Por qué se enfurece con los que fuimos el lunes? Pues muy claro, estos vecinos llevan un año de calvario. Es una vergüenza y no les hicieron ni caso. Ahora cuando va el Partido Popular y que exigimos la comparecencia de Marlaska es cuando les entra pánico"

Tras esto, la diputada del PP se muestra muy cabreada con las declaraciones del subdelegado: "Es muy grave lo que acaba de hacer. Es vergonzoso. ¿Cómo un cargo político sabía que había operaciones policiales? ¿Cómo conocía él la investigación judicial? Ahora estaba diciendo que era una operación de seguridad ciudadana...se le ha caído la careta al señor, Abel Losada. Lo único que quería era desprestigiar a Luisa Sánchez que es la portavoz del PP en Vigo".

Por otro lado, Ana comenta que "se le nota bien porque cada vez que Luisa denuncia lo sucedido, sufrimos ataques. No resuelven el problema y siguen con el trapicheo. No tienen medios, desconocen está investigación y no hacen nada más. Hay más de 40 casas y se mira hacia otro lado". Por último, la colaboradora de 'TEM' asegura que "vamos a llevar este tema al congreso porque es muy grave que esté reconociendo que conocía las operaciones policiales. Es muy grave lo que acaba de hacer. Él es el único que lo ha hecho público. Cada día dice una cosa nueva"