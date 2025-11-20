Compartir







Fernando Portillo, magistrado comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de darse a conocer que Cerdán pagó bares y restaurantes en la campaña andaluza del PSOE con dinero de las comisiones ilegales.

En primer lugar, Portillo explica que "lo primero hay que ser cuidadoso cuando tenemos información del informe de la UCO que se ha filtrado y que no deberíamos conocerlo porque forma parte de una instrucción", asegura.

Asimismo, Fernando asegura que estas informaciones "con la prudencia de que lo que se ha filtrado fuese cierto podrían apuntar a una posible financiación ilegal si efectivamente resulta que el Partido Socialista se estuviese beneficiando de unos ingresos que no son los que la ley regule en los partidos políticos y más si viene de hechos delictivos".

En la misma línea de las palabras del magistrado reitera que "como digo, hay que ser muy prudente. Efectivamente podríamos hablar de un blanqueo de capitales y que fuera Cerdán quién estuviera utilizando al PSOE para blanquear esas comisiones. Es decir, no hay que olvidar que esta persona fue un alto cargo y que esa confusión existiera en algún momento".

Fernando Portillo: "Hay que esperar a lo que dice el informe y a conocer la interpretación del juez"

Tras esto, el presentador pregunta al magistrado si cabe la posibilidad de que el partido confiese que desconoce lo sucedido, a lo que Portillo confiesa que "si que podría decir que la falta de conocimiento directo sobre los hechos podría eludir que la falta de conocimiento sobre los hechos permitiría al PSOE como persona jurídica eludir algún tipo de responsabilidad en este sentido".

Sin embargo, Portillo declara que "en la financiación legal exige que el partido sea consciente de que se está financiando y si no lo supiese pues no habría delito. Más difícil es el tema de blanqueo de capitales porque aquí si que tiene el PSOE la obligación de poner los mecanismo que estén en su mano para evitar que pueda ser utilizado para esto. Aquí por omisión si que podría ocurrir que el partido respondiese penalmente por este delito"

Por último, el magistrado recuerda la necesidad de esperar a que se publique la información y la interpretación del juez: "Como digo, hay que ser muy prudentes, solo conocemos las informaciones que transmiten algunos medios. Simplemente hablamos de un futuro, habría que esperar a ver lo que de verdad dice el informe y a qué es lo que interpreta el juez de instrucción"