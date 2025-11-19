Risto Mejide desmiente tajantemente con el informe de la UCO en la mano a las fuentes gubernamentales y se dirige al presidente del Gobierno

La indignación de Risto Mejide a la respuesta de Pedro Sánchez sobre si se reunirá con Puigdemont: "¿Qué haces contestando así?"

Compartir







En Moncloa han intentado quitarle hierro al nuevo informe de la UCO argumentando que en el mismo no se hace mención ni al PSOE, ni al Gobierno. De hecho, Pedro Sánchez dijo en rueda de prensa que debían "dejar a la justicia trabajar" pues ellos ya han "asumido la responsabilidad política", actuando "de manera contundente" y solo les queda "esperar al desarrollo de las investigaciones judiciales".

Risto Mejide, con el informe en la mano, desmiente tajantemente a las fuentes gubernamentales en 'Todo es mentira'. Aquí te lo mostramos:

Risto Mejide desmiente la justificación del Gobierno

Hojeando el nuevo informe de la UCO, el presentador apunta: "Yo, perdonadme, incluso la palabra PSOE sí que aparece en la página, por ejemplo, 132. La he cogido al azar". Por lo que manda un mensaje a Pedro Sánchez: "Presidente, no está bien hablar sin haberse leído las cosas. Que lo haga yo vale, porque soy un descerebrado, pero usted que es el presidente del Gobierno...".

Javier Chicote, jefe de investigacción del 'ABC' lo confirma: "Claro que aparece". A quien también hace alusión es Santos Cerdán como secretario de Organización del partido y antes como coordinador de Política Territorial del mismo. Momento en el que interviene Risto Mejide para añadir: "¡Aparece hasta la calle Ferraz! Presidente, no aparece...".

Y es que, tal y como apunta Pablo Echenique, "hay gente que está diciendo que esto no es un problema del PSOE a menos que se demuestre que hay financiación ilegal". Una argumentación que el colaborador no comparte "en absoluto", asegura, por un motivo: "Si algo es un partido político es la secretaría de Organización". Por lo tanto, "Santos Cerdán no es que tuviera algo que ver con el PSOE, es que era el PSOE", afirma.