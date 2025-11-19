Echenique no deja escapar la oportunidad de mandar un comentario irónico al equipo de realización cuando le enfocan mientras suena la música

Pablo Echenique revela qué hacía cuando sus amigos le usaban de "perchero" y desata la carcajada de Risto Mejide: "La venganza se sirve fría"

Ante la inmediata salida del exsecretario de Organización del PSOE de la prisión de Soto del Real, Risto Mejide da paso a su ya mítica sección en la que hablan del caso Koldo reconocida por los fieles seguidores del programa por su pegadiza música.

Y es que, cada vez que suena, los colaboradores de 'Todo es mentira' no pueden evitar ponerse las gafas de sol y bailar como si de una 'rave' se tratase. Luis Fabra, Laila Jiménez, Miguel Ángel Martín... todos excepto Javier Chicote, el jefe de investigación del 'ABC'.

Un dato del que se da cuenta el presentador, quien comenta de broma: "Te digo una cosa. Creo que con esta música hemos descubierto que Chicote se mueve menos que Echenique". Un comentario que desata la carcajada en el plató. Sin embargo, es el exsecretario de Organización de Podemos quien finalmente lanza un chascarrillo inesperado que roba la risa de Risto Mejide.

Pablo Echenique, al equipo de realización de 'TEM'

Cuando la música se detiene, Pablo Echenique toma la palabra "por alusiones" para decir dos cosas. La primera es referente a su compañero de mesa: "Hay una diferencia clara entre Chicote y yo y esa es que él no quiere bailar y yo sí quiero, pero no puedo".

La segunda es un apunte que hace sobre el equipo de realización de 'Todo es mentira': "Me encanta esa esperanza con la cual me enfocan como esperando que baile". Este inesperado chascarrillo desata la risa del presentador, quien añade: "Lo que están esperando en realización es tu mítico y legendario movimiento de cejas, evidentemente. Es que ni si quiera las has movido, estás reservándote para tu momento". "Estaba hierático", apunta el colaborador".