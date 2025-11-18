El empresario toma una decisión tras confesar estar "cansado" de los presuntos ataques de Pilar Rahola

Joaquín Parra reacciona a la información de Pérez Dolset en 'Todo es mentira': "Si quiere guerra, tendrá guerra"

Tras declarar ante el juez por la investigación que le vincula tanto a él como a Leire Díez con una trama que trató de obtener información sensible sobre la UCO y la Fiscalía de Anticorrupción, Javier Pérez Dolset se sienta en la mesa de 'Todo es mentira' para responder a las preguntas de los colaboradores.

Sin embargo, el empresario salta cuando Pilar Rahola señala la "casualidad" de que él, quien asegura que en sus audios existe manipulación, escoja los audios de "ese chat extraño" para llevárselo al juez. Momento en el que tienen un tenso cara a cara tras advertirle sobre los audios de 'Operación Cataluña'.

La advertencia de Javier Pérez Dolset a Pilar Rahola

"Tengo 50 de esos y algunos de 'Operación Cataluña' pero si me seguís atacando lo que no voy a hacer es dároslo. Lo digo tal cual porque ya estoy cansado de vuestros ataques", le responde el entrevistado.

La periodista, sorprendida, deja caer que "Villarejo ya lo ha dado todo" y pregunta: "¿Estás amenazando de algo?". "Estoy diciendo que estoy cansado de que me ataquéis, especialmente tú que lo haces permanentemente", apunta Dolset.

"Me está diciendo que como no estoy de acuerdo con él, no me va a dar los audios donde parece ser que se metían con no se qué. Pero, ¿tú quién eres? ¿El CNI de las cloacas?", señala Pilar Rahola.

Este dato llama la atención de Risto Mejide, pues no sabe si se refiere a información que no ha salido sobre el caso y que podría ser relevante. "Sí, se la he ofrecido al juez y se la he ofrecido a la Audiencia Nacional. Estoy esperando a que alguien me conteste", confiesa el entrevistado.

Sin embargo, la colaboradora asegura que también se le ofreció a ella. "A ti no te la voy a dar, para dejarlo claro", afirma el empresario. "No voy a dormir esta noche si no me la das. Es un chantaje en directo", responde irónicamente Pilar Rahola. "No es un chantaje, es un cabreo que es diferente", puntualiza.