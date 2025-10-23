El expresidente del Badajoz ha respondido de manera contundente al empresario

Jorge Calabrés para los pies a Pérez Dolset sobre los audios de la trama de Leire Díez: ''Estás investigado y se los daré al juez"

Javier Pérez Dolset ha estado presente una tarde más en el plató de 'Todo es mentira'. A lo largo del programa, el empresario ha lanzado diversas informaciones acerca de Joaquín Parra, expresidente del Badajoz e imputado en la trama de los hidrocarburos, quien ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa' que Leire Díez y el propio Dolset le contactaron para tratar de influir sobre la jueza que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez. Después de lo que Pérez Dolset ha argumentado en directo, Parra no ha dudado en conversar con el programa.

Así lo ha anunciado Risto Mejide dando paso a la exclusiva de la mano de Fabián Pérez: "Hemos hablado con Parra". Desde la redacción, Fabián ha transmitido en exclusiva las palabras del expresidente del Badajoz: "Joaquín Parra lo que nos dice es que esa lectura es posible pero está sesgada. Que realmente en esa conversación quien pide ayuda al empresario, al expresidente del Badajoz, es Leire. Y que cuando salta el caso, cuando empiezan a escucharse esos audios en los medios de comunicación, ella le amenaza a él con denunciarle", ha comenzado.

"Se justifica, dice que él tenía que tener pruebas de que Leire tenía acceso al poder y confirma que lo tenía y lo tiene. Dice que cosas que ella hablaba, pasaban días después. Dice que él supo de la detención de Aldama seis días antes y que lo va a demostrar cuando llegue el momento. Además, asegura que se ha reunido con la persona que hoy está en el plató de 'Todo es mentira', con Javier Pérez Dolset, y con Leire Díez", ha continuado el redactor.

Las palabras de Joaquín Parra

"Han seleccionado los trozos. Ella es la que me pide ayuda. Cuando salta el caso, ella me amenaza con denunciarme porque dice que yo había filtrado. Que os pase también esas amenazas. Yo tenía que tener pruebas de que Leire tenía acceso al poder y confirmo que lo tenía y lo tiene. Cosas que ella hablaba, pasaban días después. Supe del a detención de Aldama seis días antes y lo voy a demostrar cuando llegue el momento", ha comenzado.

"Me he reunido con ellos en muchísimas ocasiones. He estado en pisos francos. Tengo prácticamente todas esas reuniones grabadas. Lo voy a llevar a un juzgado. Si quiere guerra, tendrá guerra", ha concluido contundente.