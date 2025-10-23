Pérez Dolset niega la presunta extorsión al Sabadell y señala cuál fue el papel de Leire Díez: "No tenía un encargo del Gobierno, que yo sepa"

El empresario ha asegurado que los audios de 'El Español' "pueden ser perfectamente frases sacadas de contexto"

Este jueves, 'Todo es mentira' ha analizado las últimas informaciones acerca del caso de Leire Díez con el objetivo de aclarar qué relación hay entre ella, Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, el empresario expresidente del Badajoz condenado por la trama de los hidrocarburos. 'El Español' publicó un audio en el que los "fontaneros" del PSOE tratarían de comprar al mencionado empresario.

Durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa', el propio Parra ha asegurado que Leire Díez y Dolset le contactaron para tratar de influir sobre la jueza que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez. Y no solo eso. El imputado ha contado, además, que llevó a Leire a casa de José Luis Moreno, a quien dijo que "le ayudaría con sus juicios".

Pérez Dolset, presente en el plató de 'Todo es mentira', ha reaccionado en directo: "A José Luis Moreno me lo ha presentado Parra, es verdad. Le he visto dos veces. Me parece un tío magnífico. Yo creo que le han hecho un montaje, osea que creo que tiene razón, pero no he profundizado más allá de eso. Solo tengo palabras positivas y de ánimo para él".

Pérez Dolset: "Los audios están cortados"

Acto seguido, se ha pronunciado acerca de los audios y no ha dudado en reprochar a Jorge Calabrés, subdirector del medio en el que han sido publicados y también presente en plató, que los audios están "cortados", y hacerle una petición: "Yo de esos audios, que los he estado escuchando y analizando antes, le voy a pedir a 'El Español' que me los dé íntegros. Porque ese audio que hemos escuchado no es un audio seguido, son trozos".

Calabrés le ha respondido de manera tajante: "Javier, se los daré al juez. Si es que estás investigado y voy a declarar como testigo. Osea que se los daré al juez". Pérez Dolset, por su parte, ha insistido: "Fenómeno. Perfecto. Obviamente están cortados. Y los trozos que hay ahí pueden ser perfectamente frases sacadas de contexto".