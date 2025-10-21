José Luis Ábalos informa a través de 'X' que ha interpuesto una 'demanda de conciliación' contra Javier Chicote. El periodista reacciona en 'TEM'

Risto Mejide, ante el presunto temor del PSOE a que Santos Cerdán vaya a televisión al salir de prisión: "A los brazos de papá"

Un excolaborador de 'Todo es mentira' está trabajando para interponer una querella a otro de los colaboradores actuales del programa: Esta es la primera información con la que arrancaba Risto Mejide la tarde del 21 de octubre.

Así lo ha anunciado el propio José Luis Ábalos a través de su cuenta personal en 'X' bajo el hashtag 'StopBulos': "El misterio del cuarto sobre deberá ser revelado ante un juzgado. He presentado una 'demanda de conciliación' contra ABC y el autor del bulo que dice que existió un sobre con dinero en metálico para "fiestas y prostitutas", y pagos con "billetes de 500 euros" en un restaurante".

A quien se refiere el exministro de Transportes es el jefe de investigación del medio, Javier Chicote, quien entra en 'Todo es mentira' para confesar cómo ha reaccionado a esta noticia.