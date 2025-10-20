El equipo de 'Todo es mentira' envía un mensaje a Santos Cerdán al descubrir que el PSOE teme que el preso acuda a televisión tras ser puesto en libertad

Susana Díaz muestra su rechazo ante el "estupor" que ha reflejado el juez Puente: "No estoy dispuesta a aguantar que hable de su moral"

Compartir







Según apuntan los expertos, e informa sobre ello Risto Mejide, "es bastante probable que Santos Cerdán salga de la cárcel antes de navidad". Esta noticia puede ver bienvenida por algunos, pero para el PSOE no lo es tanto pues "por lo visto les ha puesto un poquito nerviosos". Susana Díaz, quien se encuentra en el plató de 'Todo es mentira', ve bastante complicado tomarse el turrón juntos durante las vacaciones incluso si éste saliera de prisión, asegura: "Ni un mantecado".

Sin embargo, al descubrir cuál es el motivo que podría estar incomodando al partido sobre la salida de Soto del Real del exsecretario de Organización, el equipo del programa aprovecha para mandar un mensaje a Santos Cerdán: ¡Aquí te lo contamos!

El mensaje de 'TEM' a Santos Cerdán

Tal y como informa el diario 'El Español', sobre el temor sobre una posible venganza de Santos Cerdán al salir de prisión que consistiría en acudir a televisión "a desahogarse un poquito". Ante esta afirmación, Risto Mejide salta: "¡Pero bueno, a los brazos de papá!". Un comentario que desata la risa entre los colaboradores.

Uno de ellos, Miguel Ángel Martín, se dirige al político mirando directamente a cámara para invitarle formalmente al programa: "Quizá en otro sitio te hagan más la pelota, incluso puede que te den pasta pero, hazme caso, tu sitio es este. Tu sitio es ese Chester que ya estamos limpiando, le estamos sacando brillo, en el que aquí también te vas a sentar porque aquí también han estado Ábalos y Koldo". Motivo por el cual se encuentran limpiándolo actualmente, bromea el presentador. "Ni en la pandemia frotamos tanto", apunta el cómico antes de proseguir con su propuesta: "¿Quieres liarla de verdad? Aquí vamos a estar contigo, te vamos a apoyar. Ven con nosotros y haz historia".