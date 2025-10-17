Lara Guerra 17 OCT 2025 - 19:20h.

'Todo es mentira' se pone en contacto con Isabel Díaz Ayuso como motivo de su cumpleaños

Susana Díaz muestra su rechazo ante el "estupor" que ha reflejado el juez Puente: "No estoy dispuesta a aguantar que hable de su moral"

Compartir







El equipo de 'Todo es mentira' y Esperanza Aguirre se ha puesto en contacto con Isabel Díaz Ayuso con motivo de su cumpleaños y la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en responder.

Después de que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid envíe una felicitación a Ayuso por cumpleaños de su parte y de todo el equipo del programa, ella ha respondido: "No, si te digo que 'Todo es mentira' se va a quedar cómo uno de los programas más simpáticos de la televisión...las cosas que pasan. Y aquí estamos recién llegados a Texas, 10 de la mañana y como si llevara toda la vida despierta, voy a tener un cumpleaños de 31 horas".

Tras esto, Esperanza ha preguntado al presentador si le gustaría responderla, a lo que él sin pensarlo dos veces ha mandado otro audio de vuelta para ver si se está alimentando bien allí y si habría posibilidad de llamarle para cantarle el cumpleaños feliz: "Estoy bien, me he traído un tupper pequeño con una cosa que suelo desayunar siempre, ¿Qué os pensáis?", confiesa entre risas.

Pablo González ha aprovechado el momento para proponer a Esperanza Aguirre decirla que "¿Si aumentamos la amabilidad podemos aumentar las posibilidades de que venga al programa? ¿Qué te parece si la llamas y cantamos todo el plató el 'Cumpleaños feliz'?"; a lo que ella acepta y procede a hacer la ansiada llamada.

'Todo es mentira' canta el cumpleaños feliz a la presidenta de la Comunidad de Madrid

Después de que todo el plató se una para cantar a Isabel, al terminar Esperanza Aguirre añade entre risas: "Presi, aquí todo el mundo te quiere mucho, pero lo que quieren es que vengas al programa", a lo que Batista añade: "¿Cuándo vienes?" Isabel sin dudarlo responde que "va a ser una propuesta irrechazable después de esto" y Aguirre procede a desearle todo lo mejor en Austin, a lo que ella responde: "En ello estoy, ahora tengo la primera reunión".

Por otro lado, los colaboradores del programa también le han preguntado qué le han regalo, sin embargo al estar en Texas, explica que "nada". Y de nuevo, Batista vuelve a recordar su invitación: "Te han regalado una invitación al programa más simpático de la televisión".

Por último, la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "efectivamente, de eso van también los cumpleaños, de cosas que tienen más valor que cualquier otro, el resto caduca. Ahora tengo una reunión importantísima para formar a 70.000 jóvenes madrileños, vamos a hacer un convenio."