La periodista desmiente la información de 'El Mundo' con sus fuentes y asegura que deberían rectificarla pues no han cotejado correctamente la información

Leire Díez y Javier Pérez Dolset vuelven a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, ambos han sido acusados de haber intentado ayudar a que la OPA del BBVA fracasara. Según publica 'El Mundo', habrían ofrecido vender información al Sabadell contra el BBVA para que lo utilizara como defensa de la OPA a cambio de 1.000.000 de euros. Sin embargo, la periodista Patricia López tiene información en exclusiva sobre el tema que lo desmiente. La colaboradora de 'Todo es mentira' se sienta en plató para informar sobre qué le han dicho en privado sobre el tema.

La información de la periodista que desmiente a 'El Mundo'

Según informa Patricia López, Leire Díez y Javier Pérez Dolset "no han hecho ninguna oferta, eso es lo que mandan rectificar a 'El Mundo'" y justifica por qué no es correcta esta información: "Sería absurdo porque las piezas son públicas a través de los abogados". Esto significa que los abogados del Sabadell pueden llegar perfectamente a la pieza del caso Villarejo que hay en contra del BBVA, señala, por lo que "no tendría ningún sentido". "De hecho, hemos visto que el Sabadell no ha utilizado absolutamente nada", añade.

No obstante, la exclusiva que tiene en su poder la periodista es la siguiente: "Los accionistas del Consejo de Administración del Sabadell han escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo que eso es mentira y que los únicos asesores que han tenido durante todo este trayecto ha sido el despacho de abogados de Uría Menéndez y lo dejan así de claro".

Por lo que Patricia López lo tiene claro: "'El Mundo' no sé de qué fuente se habrá fiado pero no ha cotejado la información ni con unos, ni con otros". Motivo por el cuál, el medio debería rectificar esta información o mostrar los documentos "porque hay veces que intoxican a los periodistas pero el deber debería haber sido poner la versión de todos". De hecho, si la información del medio fuese cierta, Patricia López sabría algo pues mantiene una buena relación con los protagonistas. No obstante, la única información que tiene en su poder es que "hubo una idea de hacer una asociación de víctimas de Villarejo y que todos sus clientes pagaran, entre ellos el BBVA. Pero jamás se hizo".