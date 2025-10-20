Risto Mejide le pide su opinión a Susana Díaz sobre la rectificación de la subida a la cuota de autónomos propuesta por el Ministerio de Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por Elma Saiz ha 'recogido cable' en su propuesta de subir las cuotas para los autónomos trianualmente pues esta medida ha generado mucho descontento entre los votantes. En su lugar, pretenden mantenerlas congeladas las cuotas con menos ganancias y elevar el resto, eso sí, únicamente en 2026. Sobre el tema le ha preguntado Risto Mejide a Susana Díaz, quien se encontraba en ese momento en el plató de 'Todo es mentira'.

Esta es la opinión de Susana Díaz sobre la subida de cuota a los autónomos

Cuando Risto Mejide se refiere a Susana Díaz, senadora socialista, y le pregunta sobre la polémica, la política responde: "Yo creo que ha hecho bien rectificando. Era una pantalla de escucha para escuchar y eso es positivo". No obstante, se muestra de acuerdo con lo que dice "su paisano", Lorenzo Amor, sobre cuál es la asignatura pendiente de los autónomos desde hace décadas y "nadie le hinca el diente": "La protección social de los autónomos".

Algunos como el líder del Partido Popular han lanzado alguna que otra medida alternativa. Sin embargo, Susana Díaz no ve viable la propuesta Feijóo porque considera que supondría una competencia desleal: "El IVA lo pagamos los consumidores. Si unos están exentos si están por debajo de 85.000 y el que esté por encima sí que tiene que pagar...." Y es que la senadora considera que los autónomos lo que verdaderamente necesitan son cosas como concretas, "sobre todo protección social que hasta ahora no han tenido": "La paciencia de la gente se ha agotado". De hecho, la política confiesa que creía que los partidos se iban a poner a ello tras la pandemia pues fue "donde más virulencia cogió". Sin embargo, "no ha sido así".