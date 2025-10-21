Javier Pérez Dolset se sienta en el chester de 'Todo es mentira' para responder a las preguntas de Risto Mejide sobre la presunta extorsión al Sabadell

Exclusiva | Patricia López desmiente que Leire Díez y Pérez Dolset ofrecieran información al Sabadell contra BBVA: "No ha cotejado la información"

Después de que 'El Mundo' acusara a Javier Pérez Dolset y Leire Díez de haber ofrecido información al Sabadell contra el BBVA en plena OPA y la periodista Patricia López lo desmintiese en el programa de Risto Mejide, 'El Confidencial' da un paso más allá en el caso y acusa a los implicados de haberles extorsionado pidiéndoles un millón de euros a cambio de dicha información con un modus operandi similar al que se pudo escuchar en los audios por los cuales fueron apodados 'fontaneros del PSOE'.

Según señala el medio, por mayo de 2024, Leire Díez habría amenazado al Sabadell con denunciarles ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por su presunta connivencia con el comisario Villarejo si estos no accedían a abonarles dicho dinero.

Como prueba, 'El Confidencial' muestra una carta dirigida al director del regulador bursátil de aquel entonces, Rodrigo Buenaventura, presuntamente redactada por accionistas del Sabadell en la que pedían "toda la información sobre las posibles responsabilidades penales, civiles y de idoneidad derivadas de las contrataciones del BBVA al comisario Villarejo" y rogaban que tomara "las medidas oportunas para que el Banco facilite a sus accionistas la información requerida", entre otras cosas.

En 'Todo es mentira' se sienta uno de los protagonistas de la polémica, Javier Pérez Dolset, donde ha desmentido contundentemente esta información y ha negado la relación de Leire Díez en el caso. Sin embargo, Risto Mejide pilla en esta negación una incongruencia: ¿Estaba la presunta 'fontanera del PSOE' siguiendo un encargo del Gobierno?.

La carta de la presunta extorsión, encargada por un empleado del Sabadell

Javier Pérez Dolset califica "muy graciosa" la acusación de 'El Confidencial' pues justifican la presunta extorsión con la carta, la cual fue escrita por uno de sus abogados. El motivo por el que la escribieron fue "a petición por escrito de empleado directivo nivel dos del banco Sabadell": "Ya me contarás la extorsión dónde está".

En dicha carta, según afirma el entrevistado, algunos accionistas como él se enteran de la OPA y se preocupan porque en los folletos no aparece información suficientemente relevante sobre el caso Villarejo y las implicaciones que puede tener penales y civiles. Por lo que piden al regulador que pongan los bancos toda la información para que los accionistas la tengan y decidan lo que quieren hacer, señala.

"Aquí lo que tenemos es un periódico que se dedica a inventarse las noticias porque esto es una invención absoluta. Nos achacan un delito muy grave, por eso le he puesto una querella y voy a hacer todo lo posible para que estos señores dejen de escribir estas barbaridades. Porque eso que han escrito es un disparate y lo podían haber comprobado con una llamada de teléfono", denuncia Pérez Dolset. Además, el entrevistado asegura no haber cobrado "ni un solo euro" y tampoco haberlo pedido.

El papel de Leire Díez

Aunque en un principio Pérez Dolset asegura con firmeza que Leire Díez no tiene ningún papel en este caso y que, en realidad, se ha convertido en un 'punching ball', Risto Mejide pilla al empresario: "Ella ha admitido haber tenido reuniones a los que ha llamado encuentros. ¿Cuál es la diferencia?". "Supongo que la brevedad. Es un tema de matices", señala el entrevistado.

Si no tiene ningún papel en el tema, ¿por qué tuvo dichas reuniones? "Porque esta investigación la hemos empezado el grupo de las víctimas y Leire se suma en el año 2019. Tiene un conocimiento del caso del BBVA profundo", explica. Y es que, "depende de la importancia del asunto", acuden más o menos personas del grupo según afirma. "Eso no es un papel de nada, fue el primer encuentro que tuvimos", apunta.

Por último, Risto Mejide se interesa en saber si la presunta 'fontanera del PSOE' actuó por encargo del Gobierno, a lo que Pérez Dolset responde: "Que yo sepa no. No estoy en su mente".