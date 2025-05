Leire Díez quería conseguir información que comprometiese a Antonio Balas

El hermano de Pedro Sánchez, al banquillo: la jueza ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias

Madrid‘El Confidencial’ publica hoy audios de una reunión entre Alejandro Hamlyn, un empresario vasco investigado en una trama de hidrocarburos, y Leire Díez, una exdirigente municipal socialista. El objetivo era pedir información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y y responsable de las investigaciones sobre Begoña Gómez.

“Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra. Pero de la de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil", le pregunta Leire. “No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas”, añade.

“Ni en los hidrocarburos es todo lo que hay, ni hay todo lo que es ¿vale?", dice Leire

En la conversación lo que queda claro es que Leire Díaz quiere conseguir información que comprometa Antonio Balas. Él es el número dos de la UCO y es el teniente coronel del que dependen todas las investigaciones contra la corrupción en España. Ahora investiga casos del PSOE, pero antes esos mismos equipos investigaron por ejemplo la trama Púnica contra Francisco Granados. En los audios no se refiere a nadie del partido, se limita a hablar de las tramas de hidrocarburos.

“Ni en los hidrocarburos es todo lo que hay, ni hay todo lo que es ¿vale? Lo que no se puede permitir es que paguen justos por pecadores. O sea las fuerzas y cuerpos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar ciudadanos en este país", incide ella.

“Verás, si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado”, resalta Leire

Luego está Dolset, otro empresario que tiene relación con investigados en tramas de hidrocarburos y que apoya la necesidad de conseguir información rápida. "Hacen falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas", sentencia. El empresario vasco responde asegurando que tiene mucha información. Aunque muestra su interés en saber qué gana él.

"Necesito saber qué pasa con mi tema, que estoy pagando un tema que yo no he montado, yo no he robado", asegura. A lo que Leire le tranquiliza diciendo: “Verás, si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado”. Antonio Balas, la persona sobre la que se busca información para destruirle.

Las personas implicadas en esta

En las grabaciones desveladas hoy hay varias personas interesadas en encontrar información en su contra. Una es el empresario Alejandro Hamlyn. Está investigado en la trama de hidrocarburos pero hay dos personas que consideran que puede tener información contra la UCO.

Otra es el empresario Javier Pérez Dolçet. Está investigado desde hace años y siempre ha mantenido que la investigación en su contra es un montaje. Desde entonces, ha intentado acreditar que hay una red mafiosa que opera dentro y fuera de cuerpos como la UCO o la UDEF de la Policía Nacional y mantiene relaciones con varios empresarios investigados en grandes causas.

La tercera es Leire Díez, que los compañeros de ‘El Confidencial’ señalan como una 'fontanera del PSOE' buscando también información que perjudique a la UCO. Lo que sí que podemos confirmar es que ella es militante del PSOE y que ha tenido distintos cargos en administraciones socialistas.

Noticias Cuatro ha podido hablar con varias personas que tuvieron también reuniones de este tipo donde ella aseguraba, según estos testimonios, que hablaba por boca de Santos Cerdán. Ella ha sido alto cargo en varias empresas públicas en los últimos años pero el PSOE niega ninguna relación con ella más allá de su militancia en el partido.