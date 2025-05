Las asociaciones de víctimas han hablado con el presidente del Gobierno por primera vez en 205 días

ValenciaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con las asociaciones de las víctimas de la DANA en la sede de la Delegación del Gobierno. Es la cuarta vez que el jefe del Ejecutivo visita Valencia, pero la primera que habla directamente con las tres asociaciones mayoritarias. Las víctimas piden que se haga un funeral de Estado y que atiendan sus reivindicaciones, según informa Manu Reyes.

El jefe del Ejecutivo no ha intervenido porque ha querido ceder el protagonismo a las víctimas. Los 10 representantes de las tres asociaciones han ido con unas reivindicaciones muy claras:

Que se mejoren y restauren las instalaciones y las infraestructuras hídricas para que no vuelva a pasar lo ocurrido.

y las infraestructuras hídricas para que no vuelva a pasar lo ocurrido. Que se vigile el cambio climático y cómo podría influir.

y cómo podría influir. Que se miren las condiciones de indignidad, como los ascensores que mantienen atrapada a la población.

que mantienen atrapada a la población. Que se celebre el funeral de Estado laico.

Sánchez habla con las víctimas de la DANA por primera vez en 205 días

Las asociaciones de víctimas han hablado con el presidente del Gobierno por primera vez 205 días después, cuando están a punto de cumplirse siete meses en Valencia desde la DANA. Sánchez ha aparecido con un semblante serio, flanqueado por la delegada del Gobierno y la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno valenciano, Pilar Bernabé. Tras la reunión, Sánchez no ha querido hacer declaraciones.

Las víctimas le han pedido que se anime a pisar los pueblos afectados por la riada medio año después. Siguen luchando por rehacer sus vidas fuera de las paredes seguras de la Delegación del Gobierno. El funeral de Estado se celebrará en Valencia en torno a la fecha del primer aniversario de la tragedia. Se tratará de un funeral "totalmente laico", en el que estarán presentes distintas religiones pero no será religioso como el que se hizo el nueve de diciembre en la Catedral de València.

¿Cómo ha sido el recibimiento de Sánchez?

El recibimiento a Sánchez ha sido con gritos a favor desde un lado de la acera: “Gracias presidente”. Aquí han estado las personas que exigen la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón. En el otro lado, han estado los que se han manifestado contra Sánchez. Son jóvenes de una organización juvenil próxima a Vox en medio coches y la Policía, que ha establecido un enorme perímetro de seguridad alrededor del edificio de la delegación.

Más lejos aún de Sánchez, a 300 kilómetros concretamente el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo: "Desde que se fugó de Paiporta dejando al jefe de estado solo, ya era hora de que tuviese algún interés por Valencia".

Mazón sigue sin recibir de forma oficial a los damnificados por la riada

Mazón continúa con su agenda en la que siguen sin estar los damnificados por las riadas. Hoy ha recibido a entidades proveedoras de la Generalitat. Siete meses después de la riada, el presidente de la Comunidad Valenciana sigue sin reunirse de forma oficial con las víctimas, aunque asegura que lo ha hecho de forma discreta.

El presidente valenciano ha pedido al Gobierno central que les dé tranquilidad: “En el peor momento de nuestra historia reciente, solo exigimos al Gobierno de España que nos dé algo de algo de tranquilidad. Si mañana se aprueba el FLA extraordinario, ya llegaremos tarde, ya hay daño en marcha. Pero tampoco se habrá solucionado si no hay fondos de nivelación, si no hay sistema de financiación, si no hay entregas a cuentas, si no hay recursos de fondo perdido para la Dana para la Generalitat Valenciana”.