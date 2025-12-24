Marta Egea 24 DIC 2025 - 11:00h.

El diseño del scroll infinito hace que sea complicado identificar cuándo parar para los adolescentes afectando a su atención, sueño y rendimiento escolar

Guía para usar adecuadamente el control parental sin impedir que tus hijos aprendan a autogestionarse

Para un adolescente, la pantalla del móvil es una ventana al mundo, y a la vez un laberinto sin salida. Muchas aplicaciones están diseñadas para captar y, sobre todo, retener, la atención de los jóvenes, en muchos casos sin que ellos sean conscientes de ello. Este scroll infinito y otras funcionalidades de las redes sociales son particularmente riesgosas para jóvenes, cuyo desarrollo cerebral aún no está le deja desconectarse solo.

El problema no es tanto cuánto tiempo pasan delante de la pantalla, sino cómo lo hacen. Un estudio reciente sobre uso de redes como TikTok entre adolescentes españoles ha demostrado que el diseño de scroll continuo difumina la percepción del paso del tiempo, incrementando la dificultad de fijar límites y tiene una estrecha relación con la menor sensación de bienestar digital.

Como padres o familias, el reto es gigante: no es suficiente con prohibir el móvil o la app, porque muchas veces la atracción principal es la mecánica misma del scroll, del estímulo constante. Por lo que, lo que se necesita es enseñar a los niños que el móvil es una herramienta, no un enemigo para que puedan saber cuándo activarlo, cómo usarlo y cuándo dejarlo.

Entendiendo la trampa del scroll infinito

El scroll infinito es un diseño que elimina los frenos naturales: no hay páginas numeradas que indiquen lo que queda, tampoco hay un fin de vídeo automáticos que pueda invitar a parar. Cada gesto de deslizar actualiza contenido nuevo, lo cual activa circuitos de recompensa en el cerebro (libera dopamina) y favorece el comportamiento de “sólo uno más”.

Esto tiene varios efectos en el cerebro de los adolescentes. Por un lado, hay una disminución de la atención sostenida, ya que hay estudios que señalan que la multitarea mediática o el cambio constante de foco están asociados con una menor memoria de trabajo y menor capacidad de inhibición. Por otro lado, hay una reducción del bienestar digital y sensación de control. Además, tiene un impacto en el sueño, el estudio y la productividad.

También hay un riesgo de “uso automático”. El scroll infinito convierte el uso del móvil en un acto casi reflejo: se abre la aplicación, se comienza a deslizar y a ver vídeos sin pensar. Esto hace que la conciencia de cuánto tiempo se invierte, qué se consume y cómo afecta se reduzca de manera significativa. Varios estudios señalan que las “dificultades deseables” en el aprendizaje como son el esfuerzo, la reflexión y la pausa, se anulan cuando el adolescente está inmerso en una actividad pasiva y automática.

Estrategias prácticas para gestionar el móvil sin generar conflicto

Gestionar el tiempo en móvil en adolescentes no es únicamente una cuestión de normas, sino de educación, negociación y acompañamiento emocional. Los expertos en bienestar digital coinciden en que las prohibiciones bruscas generan más resistencia que soluciones. Lo más efectivo es construir un uso consciente que permita a los adolescentes sentir que son parte del proceso y no víctimas de un control externo.

Acuerdos, no imposiciones

El primer paso para evitar discusiones constantes es sustituir la idea de normas impuestas por acuerdos negociados. Muchos psicólogos recomiendan elaborar un “contrato del móvil” que incluya horarios, espacios sin pantallas y reglas básicas de seguridad. Esto va a dar claridad y también hace que la sensación de control se reduzca porque el adolescente participa en la decisión de los límites.

Además, establecer objetivos concretos es mucho más eficaz que utilizar frases difusas como “usar menos el móvil”. La clave es que ambas partes entiendan el porqué de la norma y sus beneficios.

Diferenciar el uso pasivo del activo

La mayor parte del tiempo problemático en redes sociales está asociado al uso pasivo: scroll infinito, consumo automático o ver vídeos sin fin. Hay que enseñarles a distinguir entre un uso activo como crear, estudiar, buscar información o practicar idiomas con el uso pasivo que es consumir sin pensar.

No hay que demonizar el ocio digital, pero sí que hay que hacer visible cómo se reparte el tiempo.

Crear rutinas que sustituyan el uso automático

Muchos jóvenes desbloquean el móvil sin pensarlo, por costumbre o aburrimiento. Introducir “pausas tecnológicas” cada cierto tiempo reduce ese impulso automático. Asimismo, definir zonas libres de móvil en casa como la mesa del comedor o el escritorio, ayuda a romper la asociación entre cualquier momento y “mirar el teléfono”. Cuando el adolescente necesite concentración real, se puede poner en modo avión, desactivar notificaciones o dejar el móvil en otra habitación.

Supervisión constante, pero flexible

Acompañar no es controlar: es estar disponible y presente, revisar juntos el tiempo de uso con herramientas de bienestar digital y reflexionar sobre hábitos. Se puede revisar semanalmente cuántas horas se han dedicado a cada app para ayudar al adolescente a tomar conciencia sin sentirse juzgado. Esta supervisión puede crear un clima de confianza donde la regulación venga del propio adolescente y no de fuera.

Alternativas atractivas para romper la inercia

La gestión del tiempo de pantalla no funciona si se basa solo en recortes: necesita actividades que compitan con aquello le produce el móvil. Practicar deporte, actividades creativas, lectura ligera, proyectos personales o incluso algunos videojuegos ayudan a reducir la dependencia del contenido instantáneo.

Los estudios muestran que combinar rutinas digitales con actividades físicas y actividades “manuales” mejoran la atención, el estado de ánimo y la capacidad de autorregulación. No hay que quitar al adolescente su principal vía de ocio, el objetivo es reemplazar este impulso con alternativas estimulantes.