La adicción al teléfono móvil y el uso del 'scroll infinito': "No quería nada, solamente estar con el móvil”

La adicción al móvil tiene también ciertas causas, como la baja autoestima, como comenta el psicólogo Elías Márquez Castro: “Cuando yo no me siento suficiente, cuando mi autoestima es baja, yo voy a llenar esos huecos con algo que me dé una recompensa instantánea”. Además, esta baja autoestima se ve retroalimentada con el uso de las redes sociales según el Ministerio de Sanidad, sobre todo en las mujeres. Aquellas que dedican más de dos horas al día en las redes sociales tienen mayor descontento con su imagen corporal, aumentando en más de un 500% la obsesión por la imagen en mujeres en los últimos años. Nazaret, una joven diagnosticada con adicción al móvil, nos relata lo que supuso para ella este enganche: “No quería trabajar, no quería estudiar, no quería nada, solamente estar con el móvil”.