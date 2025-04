Carmen, la tigresa llega por segunda vez al restaurante de Carlos Sobera dispuesta a encontrar el amor. La mujer tiene 47 años, es artista y modelo, y asegura que ella sin ir bien vestida y maquillada no sale a la calle. Esta vez, su cita es ‘Lechuga’, aunque su nombre es José Ramón. Un hombre de 48 años que comenta que hace años le encantaba salir. La primera impresión de Carmen parece ser buena porque nada más verle comenta el gran salero que tiene.

Carmen ha desvelado al programa en privado que ‘lechuga’ le parece atractivo y unas melenas que le atraen mucho. A él, le confiesa que tiene un aire muy flamenco, sin embargo, su reacción es inmediata y Lechuga asegura que “no, yo lo escucho, pero no me encanta”. Sobre el baile, el soltero comenta que tiene dos pies izquierdos, por lo tanto, no es su mayor don. Estas palabras han inspirado tanto a Carmen que ha lanzado una indirecta, que más bien se ha convertido en directa: “Mientras que te menees bien en otras cosas…me vale”. La risa de nuevo es la reina de la mesa.