Roser Homar, primera traductora del Evangelio: “Le hemos quitado el peso de los siglos”

Miguel Manso 24 DIC 2025 - 14:45h.

Esta filóloga catalana es la primera mujer que traduce al castellano el Evangelio de Mateo

“La religión cristiana es el resultado de mucha interpretación sobre estos textos sencillos”, explica

Compartir







La editorial Blackie Books ha lanzado ‘Evangelio Liberado’, una obra que marca un hito histórico al ser la primera traducción literaria del Evangelio al castellano realizada por una mujer, la filóloga clásica Roser Homar. Este trabajo, fruto de más de tres años de paciente labor, se fundamenta en la lectura directa del original griego.

El Evangelio, un libro que, aunque conocido, pocos han leído, ha sido una inspiración principal para la historia del arte y una fuente inagotable de expresiones del lenguaje en la cultura occidental. La meta de Homar es alejar el texto de su carga patriarcal y restaurar la potencia literaria que reside en el griego original.

“La religión cristiana es el resultado de mucha interpretación sobre estos textos sencillos”, explica la autora en una entrevista con Noticias Cuatro. “Lo que hemos hecho es quitarle el peso de los siglos”.

Ha mantenido la tosquedad y las palabras semíticas

Para lograr esta renovación, la profesora Roser Homar —especialista en novela griega antigua— tradujo directamente desde el ‘koiné’, la lengua común del período helenístico. Homar señaló las similitudes del Evangelio con el género retórico de las biografías de los primeros siglos, como las vidas de Alejandro, Esopo y Apolonio de Tiana, pero también destacó el estilo "extraño, incluso tosco" de Mateo, lleno de giros propios del lenguaje oral y expresiones hebreas o arameas.

La decisión de la traductora fue mantener deliberadamente esta tosquedad y las palabras semíticas para que el lector en castellano experimente la misma extrañeza que debió producir el original griego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Una característica distintiva de esta traducción es la sustitución de términos con alta carga religiosa por palabras de uso común que recuperan su sentido original. Por ejemplo, ἀπόστολος (apóstolos) se traduce como “enviado” en lugar de “apóstol”, παραβολή (parabo-lé) se traduce por “símil” o “ejemplo” en vez de “parábola”, y μακάριος (macários) se convierte en “feliz” en lugar de “bienaventurado”.

Incluso en temas de mayor controversia, como la resurrección, Homar opta por “despertar”, basándose en que Mateo emplea la misma palabra griega para describir el despertar de José de un sueño que para el suceso de Jesús, utilizando así un lenguaje corriente para describir acontecimientos excepcionales.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La radical contundencia del texto, una vez despojado de sus velos, requirió un cambio drástico en el enfoque de la ilustración, abandonando la idea inicial de recurrir a la serie ‘La vie du Christ’ del pintor orientalista James Tissot. Se optó por imágenes que muestran que el Evangelio no trata de hechos arcaicos, sino de lo que ocurre “aquí y ahora”.

Por ejemplo, la matanza de los inocentes se ilustra con una trágica foto de niños muertos en Gaza, buscando dar la dimensión exacta del relato. De igual modo, la curación del leproso se subraya con una foto de un enfermo terminal de SIDA utilizada por Oliviero Toscani para Benetton, enfatizando que el verdadero prodigio fue que Jesús se acercara al leproso, ignorando el estigma social de su época.

El resultado es un libro descrito por el editor, Jordi Martí, como “tan fresco y luminoso como desgarrador”. La obra recupera la fuerza literaria del Evangelio, sosteniéndose en imágenes sorprendentes como “arrojar perlas a los puercos”, las cuales, al liberarse de su marco doctrinal, recuperan su capacidad de impacto.

El texto también incluye una selección de cuadros históricos de la crucifixión, una de las escenas más representadas en el arte, además de fragmentos reescritos del Evangelio por autores como Borges, Oscar Wilde, y Augusto Monterroso, cuya influencia sobre la literatura universal es inacabable. Este esfuerzo busca que los lectores puedan acercarse al texto con la mente abierta, sin prejuicios, para disfrutar de una de las más grandes cimas de la literatura.