03 DIC 2025

El último informe FOESSA de Cáritas denuncia una exclusión social crónica y la fractura de la sociedad española.

La investigación revela que aproximadamente uno de cada cinco españoles vive en situación de exclusión social.

La trayectoria de Manuel Bretón Romero está marcada por una vida dedicada al servicio: ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1964 y obtuvo el despacho de teniente cuatro años más tarde. Desempeñó puestos de alta responsabilidad, incluyendo ser Ayudante de Campo y, posteriormente, Secretario personal del rey Juan Carlos, y Jefe de Gabinete de dos ministros de Defensa (Federico Trillo y José Bono).

Tras finalizar su último destino profesional, decidió dedicar su tiempo y máximo esfuerzo a la ayuda a los más necesitados, lo que le llevó a gestar y dirigir Cáritas Castrense desde 2013, en colaboración con monseñor Juan del Río, y Cáritas España desde 2017. “Es imposible ser feliz sin ayudar a los demás”, confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro.

Manuel Bretón Romero ha presentado recientemente el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, que busca ofrecer una radiografía de la situación social en España. Este último informe, elaborado con el apoyo de 140 profesionales y 51 universidades, ha utilizado como base la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA) realizada a 12.289 hogares.

El IX Informe FOESSA advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España, donde la clase media se contrae y muchas familias se desplazan a estratos inferiores. La investigación revela que aproximadamente uno de cada cinco españoles vive en situación de exclusión social, mientras que el 80% restante convive con esta realidad sin apenas ser consciente.

La exclusión severa, un tema que preocupa sustancialmente a Cáritas, afecta a 4,3 millones de personas y se sitúa un 52% por encima de los niveles registrados en 2007. Los dos grandes motores de esta exclusión son la vivienda (convirtiéndose en una trampa de pobreza y expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna) y el empleo, el cual, a pesar de las mejoras macroeconómicas, ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora debido a la precariedad laboral, que afecta a casi la mitad (47,5%) de la población activa.

Para llevar esta angustiosa realidad más allá de los datos estadísticos, Cáritas colaboró con el director Iñaki Mercero en el cortometraje Atrapados. Esta pieza, presentada en la Academia de Cine, reinterpreta el icónico corto La Cabina (1972) de Antonio Mercero para denunciar la exclusión social en España. El cortometraje busca sacudir conciencias y no pone el foco en la pobreza material, sino en la sensación de aislamiento e invisibilidad que provoca la exclusión. Atrapados sumerge al espectador en una atmósfera asfixiante donde un hombre atrapado en una cabina es ignorado por la gente, utilizando el silencio social como herramienta de tensión, para luego revelar una imagen desoladora de muchas otras personas atrapadas, simbolizando que la exclusión social sigue siendo invisible para la mayoría.

El trabajo de Cáritas, que atiende a cerca de un millón y medio de personas solo en España, se ha transformado a lo largo de sus 78 años de vida. La institución, que es parte de la Iglesia Católica, busca ofrecer una caridad organizada, estudiar los contextos sociales y promocionar a las personas, en lugar de reducirse a ser un "bálsamo". El informe FOESSA, al evidenciar la intensificación y cronificación de la desigualdad, exige un cambio de paradigma civilizatorio basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Cáritas insiste en la necesidad de políticas públicas audaces e integrales que prevengan la pobreza, atacando problemas estructurales como la precariedad laboral, la falta de acceso a la vivienda digna y la necesidad de sistemas de protección social adecuados.