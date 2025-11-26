Isabel de Benito, cirujana: “Los problemas de salud mental no se arreglan con una cirugía estética”

Miguel Manso 26 NOV 2025 - 14:48h.

Fue pionera en la cirugía reparadora en el Ejército y ahora lidera las intervenciones mamarias en España

Alerta sobre la banalización digital y el “turismo quirúrgico”: "Tomar el precio como criterio principal nunca es buena idea”

La doctora Isabel de Benito es una experta en cirugía de la mama, reconocida por ser una de las profesionales que realiza el mayor número de intervenciones de aumento, reducción y elevación mamaria en España.

Esta vasta experiencia la ha convertido en líder de opinión y asesora científica en prótesis mamarias, con reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, además de ser ponente habitual en congresos de prestigio mundial.

Para Isabel de Benito lo mejor de su trabajo es la capacidad de cambiar e impactar en la vida de las personas, al mejorar su calidad de vida y autoestima. Sin embargo, para ella es vital saber decir "no" y derivar a un paciente si la motivación no es la adecuada o si sus expectativas son irreales. “Los problemas de salud mental no se arreglan con una cirugía estética”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Cuando un paciente busca un resultado, la doctora prefiere aquellos que piden resultados naturales, lo cual implica que el resultado final sea lo más cercano a la normalidad anatómica, asegurando un concepto doble: estético y funcional. En este sentido, un implante excesivamente grande, por ejemplo, no es natural y tampoco funcionará bien a largo plazo.

La doctora es una voz crítica ante la creciente banalización de la profesión. Advierte que, aunque las redes sociales popularizan y dan información, esta no siempre es correcta, y la experiencia personal que allí se comparte no es extrapolable a otros.

La trivialización se intensificará con la Inteligencia Artificial (IA), pues "veremos imágenes de antes y después que ni siquiera sean reales"—pacientes generados por IA que nunca existieron. Por ello, enfatiza que nada sustituirá el contacto directo con el cirujano, donde se exponen claramente los deseos, opciones y riesgos en una consulta presencial.

"Tomar el precio como criterio principal nunca es buena idea"

Además de la IA, la banalización viene del factor económico. Isabel de Benito advierte que "tomar el precio como criterio principal nunca es buena idea. Señala que reducir costos no suele afectar los honorarios del cirujano, sino que implica un recorte en las medidas de seguridad, eliminando revisiones, personal cualificado o materiales de primera calidad.

Por ejemplo, en algunos casos de cirugía en el extranjero, solo se cobra el procedimiento, pero no el año de seguimiento postoperatorio que es fundamental. En general, ella cree que la cirugía mamaria, quitando cuestiones menores, debe hacerse con anestesia general para garantizar el menor riesgo y el control total del paciente durante la intervención.

Finalmente, su mensaje para las jóvenes que deseen especializarse en cirugía plástica es claro: que sigan ese camino sin dudarlo, ya que es "la especialidad más bonita del mundo". Les aconseja que intenten "conciliar con su vida personal" para sobrellevar la dureza de la cirugía y que piensen que "pueden llegar a lo más alto” como “liderar sociedades y hacer investigación”. Su meta personal, según ha expresado, es "dejar de ser pionera", lo cual significaría que otras mujeres han alcanzado su lugar.

Isabel de Benito sabe de lo que habla. Es una figura pionera, rompiendo techos de cristal en una especialidad tradicionalmente dominada por hombres. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) en los 65 años de historia de este organismo.

Además, es la primera y única médico militar especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Tras estudiar en la Universidad Complutense y realizar prácticas en el Hospital de La Defensa Gómez Ulla, incorporó a su práctica civil la disciplina aprendida en el ámbito militar. Un ejemplo de su espíritu precursor fue la creación de una Unidad de Control de Implantes en su clínica Porcuna&De Benito, enfocada en la detección precoz de roturas y otras complicaciones por el desgaste.