¡Pepa le pide matrimonio a Vicente cuatro años después de conocerse en 'First Dates'!: "Hoy es la mejor Navidad porque has cumplido mi deseo"
Para Pepa, la Navidad es otra cosa desde que conoció a Vicente: "Antes no sabía lo que era amor, pero ahora sí...", confiesa en 'First Dates'
Un soltero deja alucinado a Carlos Sobera al contarle su increíble fórmula para entrenar a animales: "A un cerdo puedo enseñarle a cerrar cajones"
Es Navidad y 'First Dates' ha sido protagonista de un momento único y seguramente que inesperado por todos. Y es que en 2021, Pepa y Vicente se conocieron en el restaurante más famoso de la televisión. Desde entonces, no ha pasado un día sin que se digan lo mucho que se quieren.
Es por eso que Carlos Sobera, como 'maestro de ceremonias', les ha llamado a que acudan al restaurante de 'First Dates' en una cita tan importante como la Navidad y les ha comunicado que tanto el equipo como él tenían preparados para ellos una "cosa súper romántica".
Una vez Vicente y Pepa en el centro del salón del restaurante, la música ha comenzado a sonar y los dos se han lanzado a bailar la mítica canción de 'Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida', de Nucho Leal. Al terminar, Carlos Sobera le ha entregado a Pepa algo que tenía esta preparado para su pareja, Vicente, que ha procedido a entregarle sin más dilación: "En Navidad se cumplen los deseos y el mío es... que quiero pedirte que te cases conmigo".
Vicente ha aceptado muy emocionado y los dos se han dado varios 'piquitos' con todo el restaurante siendo partícipe de ello, que ha atendido expectante y atónito la pedida de mano de principio a fin. Tras esto, Carlos Sobera les ha dado la enhorabuena por la inminente boda que les espera y por ser tan felices juntos. "¡Hasta vuestro nuevo nidito!", ha exclamado el presentador de 'First Dates'.
"Esto es amor puro"
Ante las cámaras de 'First Dates', Pepa ha confesado que para ella la Navidad no era nada puesto que no había nada que celebrar... hasta que conoció a Vicente. Desde entonces, todo ha cogido otro color, siendo ahora "un tiempo de amistad, de juntarse y de alegría. Antes no sabía lo que era amor, pero ahora sí. Esto es amor puro y una vida".
Y es que sin duda, como bien ha recordado Pepa antes de todo este momentazo, a ella "le dio un vuelco al corazón" al ver a Vicente en 'First Dates': "No me lo podía creer... venía sin mucha expectativa". Desde entonces, son uña y carne. Y no será por baches que se les han ido poniendo por el camino, como el Covid, en donde a pesar de que no se podían ver, ellos "hacían sus propias leyes" y se las ingeniaban para verse.