El restaurante de ‘First Dates’ abre las puertas a María, una mujer de 76 años, natural de Madrid, dispuesta a encontrar el amor en el lugar de Carlos Sobera. Se define alegre y le encanta reírse con la gente y gastar bromas.

María comenta que lleva sin estar en pareja desde el 2004 por una gran razón: “Hoy en día los hombres solo quieren cama y sexo, cama y sexo, y yo no quiero”. Sobre su hombre ideal, María comenta que sobre todo quiere una persona familiar porque tiene un hermano discapacitado. Quiere que sea aseado y “normalito”, para poder hacer cosas como en cualquier relación común.

Llega Juan, con 84 años dispuesto a conocer a su cita de esta noche. Se considera buena persona y cree que la mejor religión que se puede tener es ayudar a los demás. Sin embargo, el hombre asegura ser tímido con las personas que no conoce. Carlos Sobera los lleva hasta su mesa donde van a poder compartir una increíble velada en la que van a poder conocerse. La cita ahora comienza con María, que rompe el hielo preguntándole que es lo que busca en una relación, a lo que el soltero explica que quiere una pareja para estar acompañado.

Juan, sobre lo que no quiere dentro de una relación: "No quiero verla reacia"

María comenta que ella considera que todos los hombres van a lo mismo, a lo que Juan comenta en privado al programa que “yo voy a tener sexo mientras pueda porque creo que es saludable”. El soltero detalla al programa: “A mi que una mujer me pida sexo, me pone. Si la veo reacia no quiero nada con ella”, asegura.

Tras esto, la soltera le cuenta a su cita que tiene un hermano discapacitado y que necesita a alguien que sepa que ella no le va a dejar por nadie en el mundo. También ha querido preguntarle a Juan si le gustaría irse a vivir a una casa con una nueva pareja, a lo que él responde que le gustaría para que le acompañe y tener sexo”.

Sobre las aficiones de ambos, Juan le comenta que le gusta caminar, algo en lo que coincide con María. Sin embargo, detrás de cámaras el hombre comenta: “Mucho no camina porque sino no tendría el cuerpo que tiene”. La cita parece ir enfocada desde distintas direcciones y todo el desparpajo de María parece haberse apagado conforme continúa la cita. La soltera detalla que se ha aburrido en la cita porque es un “hombre callado” que no le pregunta cosas y considera que “no le intereso”. Parecen coincidir en este punto porque Juan comenta que le gustaría que María le gustara y que hubiera “atracción”.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de María y Juan, para saber si desean tener una segunda cita o si han descubierto que no están hechos el uno para el otro. Cuando a Juan le pregunta por una segunda cita con María, este responde que no se ha sentido atraído y que no tendría otra cita más porque esperaba una persona más estilizada y cuidada. Tras esto, María también ha respondido que no tendría otra cita con él porque considera que no se ha interesado y que se ha aburrido en la cita.

