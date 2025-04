Olga empezó a estudiar el Bachillerato de Artes , pero lo que realmente le gusta es el arte y la fotografía. Su padre es poeta y ha nacido artista. En el amor le ha ido bien, ha tenido tres relaciones con hombres, pero es bisexual y con las mujeres no ha tenido mucha suerte. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ fuera una mujer y ha flipado al saber que también se llamaba Olga .

Olga, su cita, se define como una mujer muy sincera y emocional, pero al mismo tiempo muy racional “ soy de extremos ”. No ha tenido parejas estables, pero sí muchas relaciones amorosas que le han hecho ver lo que quiere en el amor. Al verla, Olga ha visto a una niña muy mona “ me ha parecido guapísima ”. Le suelen gustar las niñas más rellenitas, pero “ella está estupenda”. Lo mismo que le sucedía a Susana .

La soltera ha sentido que Olga era casi su doble y “encima se llama como yo”. Lo que les ha parecido un pequeño inconveniente es la distancia . Olga uno es de Jerez y su cita de Barcelona. Ya sentadas en la mesa, Olga ha querido saber a qué se dedicaba su cita y ella le ha contado que retocaba fotos y que en sus ratos libres le gustaba mucho leer y el anime. A Olga no le apasiona el mundo manga, pero no se cierra a nada. Ella es más espiritual y le busca a todo el tema de las energías y las sensaciones .

Olga cree en la reencarnación y su cita ha querido saber en qué se reencarnaría y no le ha parecido que fuera muy coherente que se quisiera reencarnar en otra persona. Las solteras han hablado de amor. Olga hace tiempo que está soltera y su cita le ha contado que ella nunca había estado en una relación estable porque ella estaba centrada en ella misma, algo que a Olga le ha parecido muy extraño.

Olga catalana es profesora de infantil y primaria, pero le ha dejado claro a su cita que ella no quiere tener hijos y que es algo que no va a cambiar. Le ha explicado que de pequeña quería casarse y tener hijos, pero que ahora veía la vida desde otro punto de vista. Olga sí quieres casarse y tener hijos, y lo ha visto un problema .

Las solteras se han mentido diciendo que habían superado sus expectativas, pero en realidad, no se habían gustado lo suficiente y acababan de descubrir que no estaban en la misma onda. Han pagado cada una su cena y en el momento de la decisión final, han sido sinceras. Ambas han estado cómodas y han sentido que su cita tenía una bonita energía, pero que no estaban hechas la una para la otra.