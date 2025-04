A Ariadna le diagnosticaron autismo con 20 años , pero eso no le ha impedido ser una mujer activa y con muchas inquietudes. Ha estudiado Atención a personas en situación de dependencia, Educación Infantil y está haciendo un voluntariado con personas con discapacidad intelectual grave. Además, tiene un podcast en el que habla sobre neurodivergencia y al que invitó a Carlos Sobera a hablar con ella sobre el tema.

Ariadna cenó con Toni , que está haciéndose las pruebas del TEA. Para él, “ ser autista o TEA es tener una personalidad original , no ser como todos los demás, pero no para mal. Es algo que es positivo”. Él también ha explorado varias opciones en el ámbito laboral: ha estudiado un curso de Informática y también ha aprendido a ser soldador.

“Muchas personas dentro de la condición autista han sufrido bullying. Es algo que no tendría que pasar, pero todavía pasa. La diferencia no es aceptada, tenemos que ser todos como una de un mismo bando y no nos damos cuenta de que la diferencia enriquece”, afirmó Ariadna.