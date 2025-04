Daniel y Asun estuvieron un rato charlando con el presentador, contándole lo que buscaban para el otro y dejando claro lo bien que se conocían. Asun es muy directa y sincera , tanto que una de sus explicaciones provocó un momento algo embarazoso para su hijo. Al explicar qué tipo de pareja necesitaba Daniel, respondió: “ Una mariquita loca, no. Sabes que no . Alguien que sepa lo que quiere. Hablando claro: eres homosexual , pues eres homosexual. Tonterías las justas ”.

Daniel luego explicó mirando a cámara a qué se refería su madre con esas palabras: “Atraigo a ese tipo de personas, que no tienen clara su orientación sexual o no quieren tener algo fijo con nadie. Me ha ido mal, pero he tenido épocas muy bonitas, solo que han sido más breves”. Sobre gustos sexuales también incidieron Diego y Leire en el restaurante, que no dudaron en jugársela y dar sus opiniones políticas.