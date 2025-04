Leire, en mitad de su cena con Diego, no ha dudado en sacar un el tema político para su primera cita

Ambos solteros conectan en varios puntos: ¿Terminarán teniendo una segunda cita?

Una soltera paraliza su cita de 'First Dates' con un tiktoker que hace apología del franquismo: "Ojalá no exista gente como tú"

Leire y Diego han tenido una intensa cita en su encuentro de 'First Dates'. La joven de 19 años estudia el bachillerato artístico y reconoce que le gustaría entrar en la carrera de filosofía. A primera vista, según cuenta, la gente suele tener una imagen equívoca sobre ella. "La gente piensa que soy roja", le comenta a su cita.

Su personalidad extrovertida y abierta han hecho que no dude ni un segundo en hablar de política. En citas como la de María José y Ramiro este tema apenas tuvo recorrido por las diferencias ideológicas entre una y otro. Tuvieron incluso que cortar la conversación, pero en el caso de Leire y Diego han podido decir cómodamente lo que piensan.

Leire saca el tema de política y su cita reacciona sin cortarse

"¿Qué opinas de 'españita'?", le lanzaba la soltera. "No estoy con Pedro Sánchez, más bien tiro para el otro lado", le contestaba Diego. Este joven, natural de Zaragoza, nos cuenta en privado que se ha quedado sin palabras cuando su cita ha decidido sacar el tema. "Me ha chocado que me lo preguntase en una primera cita, a lo mejor con más confianza sí que le puedes preguntar a una persona sobre eso", comparte.

De cualquier forma, Diego se ha expresado libremente y le ha comentado incluso que está "afiliado al Partido Popular". Así que la otra se ha alegrado cuando ha visto que su cita se acerca a ella en este asunto. "Yo tiro por Vox la verdad, la izquierda no me gusta nada", le transmitía mientras cenaban. "Me ha parecido punto a favor que pensemos igual en temas de política porque es complicado y más con mi pensamiento", decía a cámara.

Más puntos a favor cuando hablan del sexo

Más tarde, han tenido tiempo de hacerse más confesiones e ir cogiendo confianza. Poco a poco, veíamos una buena sintonía entre Diego y Leire tras hablar del sexo y de sus experiencias amorosas. Ella, al ser más extrovertida que su cita, no ha dudado en preguntarle por su pasado en este tema, a lo que el otro le respondido sin rodeos que es virgen.

En eso también han coincidido, porque Leire le ha reconocido que nunca ha tenido una primera vez y que además no tiene ningún tipo de presión. "No ha llegado la persona o el momento adecuado", le comentaba al mismo tiempo Diego.

Así que la cena iba viento en popa, porque ya han tenido varios puntos en común. Algo parecido les estaba sucediendo en paralelo a Daniel y Jota, que no han dejado de hablar y reírse durante su cita.

Además, han charlado sobre sus orientaciones sexuales. "Yo le doy a todo, soy bi, pansexual o como lo quieras llamar. Me gustan las personas", le explicaba ella. El otro reconocía que se identifica como heterosexual. Pero, ya en privado, aseguraba su impresión al conocer los gustos de su cita. "Me he quedado en shock con que sea pansexual y de Vox", lanzaba.

Al igual que entre Virginia y Francisco -una curiosa cita que nos ha regalado icónicas frases-, los dos jóvenes se han puesto a bailar y han pasado un bonito momento.

¿Habrá una segunda cita?