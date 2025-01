María José se define como una persona observadora y detallista. En su cita de ' First Dates ' se ha dado cuenta de un detalle por el que ha comprobado que Ramiro , a quien estaba conociendo, era religioso .

La mujer se ha fijado en el collar que llevaba, que no era otra cosa que un rosario. Así que le ha preguntado y han hablando ambos sobre religión. " Para mí es importante que sea practicante y religioso por que yo lo soy", explica María José. Ramiro, por su parte, comentaba que solía rezar y dar gracias a Dios cada día.

"El tema de la política es algo que me apasiona, entiendo. Entonces soy más de izquierdas que de derechas ", le decía. La cara de asombro de María José explicaba que su postura ideológica se diferenciaba bastante de la de su cita. " Yo soy de derechas pero tiro más a la extrema derecha ", ha replicado.

Esta mujer ha dicho sin tapujos lo que pensaba sobre política y ha contado que le gusta el discurso de Santiago Abascal . "Es un tío dice las cosas que a lo mejor es lo que no nos gusta escuchar ", opina.

Ramiro le ha comentado a su vez una vivencia que tuvo con el dirigente de Vox. " Tengo una foto con él en el Paseo de la Habana ", relataba. Tras ello, ha dicho que ve muy probable que pueda llegar algún día a liderar el país. " No es difícil que pueda ser presidente. Mira Meloni en Italia, es del palo de este señor ...", comentaba.

"Bueno, de política se acabó", zanjaba María José. La mujer ha querido poner fin a la conversación porque, como ella misma ha explicado, difiere bastante en este asunto de Ramiro aunque eso no le supone ningún problema. "No comparto sus ideas y para mí no sería un hándicap", decía.