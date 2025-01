Alicia: “Es un tío muy Saborío y muy feo. Qué cosa más fea, qué disgusto tengo”

Juanjo es de Cádiz y ha acudido al restaurante de Carlos Sobera para acabar con su mala racha en el amor. Es divorciado y quiere encontrar a una mujer que sea simpática, cariñosa, divertida y que ame el baile.

Se ha encontrado en ‘First Dates’ con Alicia, una mujer que, a primera vista, cumplía esos requisitos. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaban, ya que ella no ha sentido ningún tipo de atracción por él.

Nada más sentarse en la mesa con él, ha tenido que levantarse al baño y ha llamado a un amigo suyo para desahogarse: “Es un tío muy 'saborío' y muy feo. Qué cosa más fea, qué disgusto tengo”, le decía a su interlocutor.

“Yo me veo una mujer diez. Un poco gordita, pero no por eso debo tener un novio feo, yo tengo que estar con un hombre guapo. No soy prepotente, estoy diciendo la Ley”, explicaba ella, tras la conversación con su amigo.

Pese a que a Juanjo le ha dejado ver que estaba a gusto con él durante el encuentro, en los totales para ‘First Dates’ ha explicado que no era para nada su tipo y que no se ha levantado de la cita por educación. Su físico no le gustaba y eso le ha hecho sentir incómoda.

Ha sido en el momento de la decisión final donde la verdad ha salido a la luz y el lugar en el que se ha destapado lo que realmente sentía ella por su acompañante. Se ha vivido tal tensión que hasta han terminado discutiendo.

“No me gustaría tener una segunda cita porque no es mi prototipo. Yo busco un tío como George Clooney, alto, que se cuide y que tenga un nivel cultural alto, algo que no he encontrado en ti, que te veo más Juanito Navarro”, apuntaba ella.