Esta semana en la sección 'Hotel, dulce hotel' , Carmen Porter nos lleva hasta un lugar muy distinto, no se trata de un hotel normal si no de un barco que fue catalogado en 2008 como uno de los 10 lugares más encantados de Estados Unidos.

''No cojan la habitación b314, ahora es una suite, pero estuvo cerrada porque todo el que se quedaba podía ver y recrear lo que pasó en ella en otras épocas. Se cree que un pasajero de tercera mató a dos damas de la nobleza, fueron sacadas del camarote, pero a él le encerraron ahí. Cuando lo estaban vigilando él no hacía más que decir que había alguien con el, por la mañana vieron que estaba completamente destrozado, alguien lo había asesinado, pero la puerta había estado vigilada y no había entrado nadie'', cuenta la presentadora detalladamente.