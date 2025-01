El soltero Josep se queda de piedra en cuanto ve a su cita: "Es espectacular"

“ Yo he visto a este señor súper educado. Sobre todo, la educación ”, cuenta la soltera muy emocionada sobre lo que más le ha gustado de Josep, el soltero que ha elegido Tita y con quien tendrá una cita en el restaurante del amor.

Carlos Sobera le propone a la soltera escribir en un papel los motivos por los que ha escogido a Josep como la persona ideal para mantener una cita para que luego el propio presentador se lo muestre al soltero y decida conocer a Tita o no. “ Tiene algo en especial que me llena ”, cuenta muy orgullosa la soltera sobre Josep a las cámaras del programa.

“Me he quedado parado. Es mi cita. Es decir, es espectacular. Entonces, no sé”, cuenta muy sorprendido Josep a las cámaras del programa en cuanto ve a la mujer que ha elegido tener una cita con él.